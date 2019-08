Exclusief voor abonnees Eerste hulp voor controlefreaks: redacteur David leert loslaten David Devriendt

31 augustus 2019

10u53

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond ‘Lose control.’ Ik hoor het rockers en popsterren graag zingen. Maar redacteur David Devriendt lukt het maar niet, zelfs met een minder opwindend bestaan. Zijn hoofd draait altijd op volle toeren. Hij gaat op zoek naar een manier om meer ‘foert’ te zeggen.

13.757. Ik zie het getal en het angstzweet breekt me uit. Het zijn de ongelezen nieuwsbrieven in mijn mailbox. Al weken, maanden, jaren zijn ze me een doorn in het oog. In plaats van ze te wissen, blijf ik ze verzamelen. In mijn hoofd heb ik tijd om ze allemaal te lezen. Wat als in die ene mail van januari 2018 iets superinteressants staat? Geen enkel magazine kan ik als redacteur voorbijlopen of ik moet erin kijken. Waar ik ook ben. Bij de dokter, in een koffiebar, bij vrienden ... Van alles neem ik een foto, want je weet maar nooit. Het is een drang, een verslaving. Ik ben perfectionistisch en hyperkritisch, voor mezelf en­ anderen. Mijn knopje staat altijd aan. Af en toe met serieuze technische storingen als gevolg. Oververhitting! Kortsluiting! Black-out!

Waarom is loslaten zo moeilijk?

Heb je ook nood aan een geschoolde ‘elektricien’ voor een zachte (of harde?) reset van je bedrading? Ik stap ervoor binnen bij dokter Stéphane Pirsoul, psychiater-­psychotherapeut in het Psychiatrisch Ziekenhuis in Duffel en bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. Met de nodige zenuwen voor de eerste sessie. ‘Dat is heel normaal. Voor perfectionisten en mensen die moeilijk de controle kunnen loslaten, is toegeven dat je een therapeut nodig hebt, een soort mislukking. ‘Oei, ik kan het niet alleen.’ Vaak zijn ze al tegen iets gebotst, zoals een depressie of een burn-out, voor ze professionele hulp inroepen. Het helpt niet dat de buitenwereld perfectionisme vaak niet ziet als probleem. Als je in een sollicitatiegesprek zegt dat je perfectionistisch bent, zien velen een poten­tieel uitstekende werknemer. Bij mij zou er een alarmpje afgaan: oei, gevaar voor burn-out. Controlefreaks en perfectionisten hebben de behoefte alles goed te doen, kunnen veel minder nee zeggen en raken zo overwerkt en overspannen. De omgeving van de ­perfectionist ondervindt daar geen schade van. Want wie wil nu geen collega die alles piekfijn ­afwerkt? Voor de persoon zelf is het zwaar om te dragen.’

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis