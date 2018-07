Eerste hulp bij steken en beten Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes op de rooster Kristel Mauriën

28 juli 2018

10u36 0 Fit & Gezond Elke zomer worden duizenden mensen gestoken door wespen, muggen, teken, dazen en kwallen. De pijn zal echter niet afnemen door te plassen op een kwallenbeet of suiker op een wespensteek te doen. Wat dan wel? VUB-professor Huisarts-geneeskunde Dirk Devroey vertelt het u.

... een dazenbeet!

NIET DOEN

• Speciaal lichte kledij aantrekken

«Dat je dazenbeten zou aantrekken met donkere kledij en ze dus voorkomen door lichte kledij aan te trekken, is niet wetenschappelijk bewezen. Wel gebruikt men soms een zwarte bol als val, omdat die op het achterwerk van een paard lijkt en meer warmte absorbeert dan een witte.»

• Warme theelepel of verse peterselie tegen het gif

«De beet van een daas is niet giftig voor de mens, maar kan bij paarden moeraskoorts veroorzaken. De daas geeft wel een stof af waarop mensen eventueel allergisch kunnen reageren. Maar dat je de werking ervan kan verminderen of ongedaan maken door er een warme theelepel op te leggen of er met verse peterselie op te wrijven, is niet bewezen.»

WEL DOEN

