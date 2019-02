Eentje is geentje: waarom je nooit kan stoppen na 1 glas cava

Valérie Wauters

05 februari 2019

17u09

Bron: Esquire, Hpdetijd 0 Fit & Gezond Nu Tournée Minérale al enkele dagen bezig is, en de mist van de alcohol rond ons hoofd is verdwenen, is het tijd om een diepere blik te werpen op het ‘waarom’ achter ons verlangen naar dat ene glaasje meer.

Geef maar toe: als je met vrienden iets gaat drinken, of ’s avonds een feestje onveilig maakt, blijft het zelden bij één alcoholische consumptie. Dat blijkt echter niet aan jouw zwakke karakter te liggen, maar eerder aan het feit dat we biologisch voorgeprogrammeerd lijken om steeds meer te willen drinken.

Wie we daarvoor mogen bedanken? Het hormoon endorfine, ook wel het gelukshormoon genoemd. Het komt niet alleen vrij bij het eten van een pikante maaltijd of bij een portie - al even pikante - seks, maar ook bij het drinken van alcohol. Endorfine maakt ons gelukkig en stimuleert ook de aanmaak van dopamine, het hormoon dat ons beloningssysteem draaiende houdt. Met andere woorden: ons lichaam beloont ons voor onze alcoholinname. Hoe meer we drinken, hoe gelukkiger ons lichaam wordt door de endorfines die vrijkomen. Dat verklaart meteen ook waarom je in een zatte bui alles en iedereen zo lief vindt.

Naast onze hormonen zijn ook onze hersenen schuldig aan ons verlangen naar alcohol. Onze hersencellen stimuleren ons, of raden ons net af om nog een glas cava extra te drinken. Hierbij is het zogenaamde D1-neuron de grote schuldige. Zolang dat actief is, blijft de alcohol rijkelijk vloeien. Daarnaast bestaat het D2-neuron, dat je vertelt wanneer het tijd is om over te schakelen op pakweg een glaasje cola. Problematisch wordt het wanneer je echt teveel alcohol drinkt. Dan wordt het D2-neuron immers uitgeschakeld, waardoor het almaar moeilijker wordt om te stoppen met drinken.