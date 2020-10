Partena Gesponsorde inhoud Een tand trekken? Dit kan je verwachten Aangeboden door Partena

08 oktober 2020

Het laten trekken van een tand kan best spannend zijn. Je weet best waaraan je je mag verwachten. Wij beantwoorden de zeven vaakst gehoorde vragen over tanden trekken en de eventuele gevolgen ervan. Zo kan je ontspannen en geïnformeerd plaatsnemen in de tandartsstoel.

1. Waarom trekt men een tand?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een tand te laten trekken. Dit zijn de vaakst voorkomende redenen:

- Je tand is aangetast door tandbederf of door een tandvleesontsteking.

- Er is niet voldoende ruimte voor al je tanden en kiezen waardoor er een tand of kies getrokken moet worden om ruimte te creëren.

- Je tand staat scheef.

- Er zijn onherstelbare zenuwkanaalproblemen.

- Je wijsheidstanden worden preventief getrokken om problemen in de toekomst te vermijden.

2. Doet het pijn?

Het trekken van een tand of kies kan vervelend aanvoelen, maar doet in principe geen pijn. Je tandarts kan hem zelf trekken of je doorverwijzen naar een kaakchirurg. Hoe dan ook word je eerst lokaal verdoofd zodat je niets merkt van het trekken van de tand. Als je zwanger bent, meld je dit best altijd aan de tandarts zodat hij de hoeveelheid verdovingsmiddel kan aanpassen.

3. Mag ik eten voor de procedure?

Je mag gewoon eten voordat je een tand laat trekken. Het is zelfs verstandig om een lichte maaltijd te eten voor de procedure. Na het trekken van je tand kan je immers een paar uur niet eten. Alleen voor het trekken van wijsheidstanden onder volledige verdoving moet je nuchter zijn.

4. Mag ik eten nadat ik een tand heb laten trekken?

Zolang de verdoving nog actief is, is het verstandig om niets te eten en geen warme dranken te drinken. Daarna eet je best koude of lauwe, zachte gerechten en drink je koude dranken. Roken en alcohol vertragen de genezing van de wond, vermijd dit dus zo veel mogelijk.

5. Ga ik nadien klachten hebben?

Een paar uur na de behandeling is de verdoving uitgewerkt. Hierna zal de wond waarschijnlijk pijn doen. Het kan tien dagen duren voordat de wond helemaal genezen is. Tegen de pijn kan je pijnstillers nemen, begin hier best al preventief mee als de verdoving nog werkt. Vraag je tandarts welke pijnstillers je mag nemen.

Behalve pijn kan je ook last hebben van lichte koorts. Krijg je meer dan 39 graden koorts, dan contacteer je best je tandarts. De wond kan de eerste 12 à 24 uur nog bloeden en je wang kan gezwollen zijn. Verminder de zwelling door hier ijs tegenaan te houden. Het kan ook moeilijk zijn om je mond te openen of om te slikken. Ook keel- of oorpijn behoren tot de mogelijkheden. Ten slotte kunnen je mondhoeken pijn doen en kunnen er korsten op ontstaan. Dit verhelp je met vaseline.

6. Wat kan ik doen om de genezing te versnellen?

Om de herstelling te bevorderen is een goede mondhygiëne zeer belangrijk. Poets je tanden dus goed en schrik niet als de wond een beetje begint te bloeden tijdens het poetsen.

Heb ik recht op een terugbetaling?

Ben je verzekerd met Dentalia Plus van Partena Ziekenfonds? Dan krijg je een terugbetaling van 50 of 80 procent (indien je de jaarlijkse controle niet overslaat. Anders zakt de terugbetaling naar 50%.) van de kosten voor het trekken van tanden en kleine mondchirurgie. Laat je je tanden trekken in het ziekenhuis? Dan worden de kosten van de ziekenhuisopname gedekt als je aangesloten bent bij één van Partena’s hospitalisatieverzekeringen.