Een tabakoloog legt uit hoe je best stopt met roken Timon Van Mechelen

13u58 1 Bruno Press Fit & Gezond Rokers stoppen voornamelijk omdat ze zich zorgen maken over hun eigen gezondheid of die van hun kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met het Trimbos-instituut en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Maar hoe stop je nu best met roken? Wij vroegen het aan tabakoloog Laura Jacobs.

Meer dan een derde van onze rokende Noorderburen deed het afgelopen jaar een stoppoging. 91 procent van de ondervraagden zei dit te doen omdat ze zich zorgen maken over de gezondheid van hun kinderen. Ook de eigen gezondheid (87 procent) is een belangrijke reden om te proberen stoppen. Het advies van een zorgverlener zoals een dokter of tandarts en dat van familie en vrienden worden nog vaak gegeven als reden om te stoppen. De beschikbaarheid van gratis of goedkope medicatie wordt daarnaast ook in acht genomen bij rokers die willen stoppen.

5 tips

Allemaal goed en wel, maar stoppen met roken blijf voor velen een moeilijke opdracht. Dat het merendeel van de rokers terug begint na een stoppoging zegt natuurlijk genoeg. Wat hoe stop je nu best met roken? Wij vroegen 5 tips aan tabakoloog Laura Jacobs.

1. Schrijf je voordelen en nadelen van roken uit. Zet jouw huidige en lange termijn voor- en nadelen van roken op papier. Het zijn deze items die je zullen aanzetten om een rookstoppoging te ondernemen. Je kan het briefje eventueel op zak steken of uithangen ter herinnering.

2. Zoek iemand die ook wil stoppen. Hierbij heb je het voordeel dat je elkaar kan steunen, aanmoedigen en begrijpen. Samen sterk!

3. Bepaal een stopdatum. Plan deze niet te ver in de toekomst. Zoek een datum waarop je niet te veel blootgesteld zal zijn aan stress of risicosituaties. Denk na wat je ondertussen nog kan doen. Hoe kan je je motivatie verder verhogen? Hoe en door wie kan je jezelf (professioneel) laten ondersteunen? Wie zal je inlichten over je stoppoging? Hoe kan je jezelf belonen?

4. Tracht jezelf bezig te houden of kies enkele nieuwe (gezonde) gewoontes. Focus je op de niet-rokers in je omgeving of op het werk. Hoe brengen zij hun pauze door? Wat doen zij ter ontspanning? Hoe gaan zij om met stressoren of onverwachte gebeurtenissen?

5. Er bestaat niet zoiets als “slechts één” sigaret. Ga je toch in de fout, probeer dan vooral kalm te blijven. Herval staat niet gelijk aan mislukking. Laat je niet te sterk ontmoedigen, het overkomt veel mensen die proberen stoppen met roken. Tracht er iets uit te leren en ga zo snel mogelijk terug door met je gezond voornemen.