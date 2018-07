Een slechte relatie kan zelfs je gezondheid beschadigen Liesbeth De Corte

17 juli 2018

09u00

Bron: The Guardian 5 Fit & Gezond Van sokken die altijd nét naast de wasmand belanden tot de schoonmoeder die zich steevast gedraagt als bemoeial of je lief die maar niet begrijpt dat je al je zuurverdiende centen aan een handtas geeft. Elk koppel voert wel eens een verhitte discussie. Dat is normaal. Maar volgens wetenschappers maak je er beter geen gewoonte van.

16 jaar lang hebben onderzoekers van universiteiten in Nevada en Michigan 373 getrouwde koppels op de voet gevolgd. Tijdens die periode werd gekeken of de tortelduifjes het oneens waren, onder meer over geld, hun kinderen, de schoonfamilie of uitstapjes in hun vrije tijd.

"We hebben koppels gevolgd tijdens de eerste 16 jaar van hun huwelijk. Het was de bedoeling om de gezondheid van koppels die vaak met elkaar in conflict liggen te vergelijken met de andere stellen die veel minder ruzie hebben", licht Rosie Shrout, een psychologe die de onderzoeksresultaten heeft voorgesteld op de 'International Association for Relationship Research'-conferentie in Colorado, toe.

Shrout en haar collega's hebben ontdekt dat echtelijke discussies een negatieve invloed hadden op de gezondheid, en die impact was het grootste bij de mannen. Andersom ervoeren koppels die het vaak met elkaar eens zijn veel gezondheidsvoordelen in het begin van hun relatie. Over de jaren heen verwaterde dit effect wel.

Om de invloed op de gezondheid te bekijken, kregen de echtgenoten een spervuur aan vragen. Of ze goed in slaap konden vallen, of ze zich af en toe nerveus en onrustig voelden, of ze vaak hoofdpijn hadden, of hun werk werd beïnvloed door hun gezondheid en gemoedsrust en of ze zich fit genoeg voelden om alles te doen waar ze zin in hadden?

Even ongezond als roken

Deze nieuwe studie bevestigt oudere onderzoeken die eerder hadden aangetoond dat conflicten kunnen leiden tot ontstekingen, het verliezen van je eetlust en een toename van stresshormonen. Kortom, stuk voor stuk aspecten die je gezondheid kunnen beïnvloeden. Denk maar aan je immuunsysteem of hart- en vaatziektes.

Langs de andere kant zijn er ook studies die suggereren dat getrouwde mensen een langer en gelukkiger leven leiden dan mensen die gescheiden, weduwe of nooit in het huwelijksbootje gestapt zijn. "Ze voelen zich mentaal sterker, zullen minder snel ziek worden en genezen sneller", vermoedt Shrout. Maar deze studie toont wel aan dat een huwelijk niet per se een godsgeschenk is voor je welzijn. "Geregeld discussies voeren is even slecht voor je gezondheid als roken, drinken of andere slechte gewoontes", aldus Shrout. "Simpelweg het jawoord geven is geen garantie op een goede gezondheid. Het draait om wat de pasgetrouwde stelletjes voor elkaar doen tijdens hun huwelijk", besluit de psychologe.