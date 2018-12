Een simpele tip om toch te sporten tijdens de kerstdagen Liesbeth De Corte

22 december 2018

Eerlijk? Tijdens de feestdagen dreigt een mens al eens lui en een tikje vadsig te worden. Je zou voor minder, met alle kerstborrels en diners, familieleden die graag cava drinken à volonté en sommige fitnesscentra die even de deuren sluiten. Een vleugje sport kan ook tijdens de eindejaarsperiode geen kwaad. Zo pak je het aan.

Jo Pivey, een voormalige Olympische atlete, heeft een héél simpele truc om tijdens de feestdagen toch wat beweging te hebben. Ze neemt haar sportschoenen altijd en overal met zich mee. “Als je bij iemand uitgenodigd bent voor een etentje, is er altijd wel een bos, park of heuvel in de buurt waar jij je even kan gaan uitleven”, stelt ze in The Guardian.

Je wil natuurlijk geen uren wegblijven van het feestgedruis. Daarom raadt Pivey aan om je work-out korter én intenser te maken. “Doe een zogenoemde ‘tempo run’, waarbij je 20 minuten gaat hardlopen”, zegt ze nog.

Heb je écht geen zin om naar buiten te trekken? Dan kan je ook tussen de feesten door tijd maken voor supersnelle work-out, eentje die maar 7 minuten (!) duurt. Uit onderzoek blijkt immers dat zo’n korte, intense work-out een uiterst efficiënte manier van sporten is. Volgens wetenschappers van de McMaster Universiteit in Hamilton, Ontario, zorgt een paar minuten trainen op je maximale capaciteit ervoor dat er moleculaire veranderingen ontstaan in je spieren, vergelijkbaar met wat er gebeurt als je ettelijke uren lopend of fietsend doorbrengt. Een lekker rustige work-out wordt het dus niet, maar wel eentje die je veel resultaat oplevert in korte tijd.

Als je toch besluit om een dag gezellig met je vrienden of familieleden door te brengen, geniet er dan gewoon de volle 100 procent van. “Een keer een pauze inlassen, maakt heus niet zoveel verschil", besluit Pivey.