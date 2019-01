Een salade als ontbijt: eet jij het? LDC & MV

Nogal wat mensen starten hun dag met een kop koffie en een koffiekoek die ze onderweg hebben gekocht. Het is dan ook geen verrassing dat diëtisten pleiten voor een salade als ontbijt. "Eieren, volkoren granen en groenten geven je lichaam energie en krikken je concentratie omhoog."

Een slaatje als ontbijt. Op het eerste gezicht klinkt dat misschien een beetje vreemd, maar in landen als Turkije en Israël is het al een alledaagse gewoonte. Eentje die Amerikaanse lifestylesites en een heleboel diëtisten ook aanraden.

“Kies je voor een typisch ontbijt als gebakjes of ontbijtgranen? Dan is de kans groot dat je veel koolhydraten binnenkrijgt, waardoor je lichaam harder moet werken om die voedingsstoffen te verwerken. Dat kan zwaar doorwegen, zowel op je lichaam als op je gemoedstoestand”, vertelt voedingsdeskundige Cassie Pisano. “Eten als eieren, volkoren granen en groenten bevatten meer waardevolle voedingsstoffen. Het gevolg? Ze stabiliseren je bloedsuikerspiegel, geven je langer een voldaan gevoel, bezorgen je energie en krikken je concentratie omhoog.”

Volgens Pisano kan een salade in de vroege uurtjes zelfs je humeur verbeteren, met dank aan voedingsstoffen zoals vitamine B12, dat in sla en kool zit. “In veel felgekleurde groenten en fruit vind je bovendien vitaminen en mineralen die stress tegengaan”, legt ze verder uit.

Allemaal goed en wel, maar ik zie mezelf eerlijk gezegd ‘s ochtends geen slaatje op mijn bord leggen. Jij ook niet? Gelukkig bestaan er nog een heleboel andere manieren om wat groenten aan je ontbijt toe te voegen.

Omelet met groentjes

Een eitje op tijd en stond valt bij iedereen in de smaak. Maar geef de klassieke omelet eens een twist door er waterkers, champignons of tomaat aan toe te voegen. Minstens even lekker en je blaakt meteen van energie.

Groene pannenkoeken

Pannenkoeken hebben een groot voordeel: je kan er meteen een hele hoop maken zodat je er nog lang (en dus meerdere ochtenden) van kan genieten. Langer in bed liggen? Check! Alleen gaan we nu niet voor de oeroude klassieker met een beslag van melk, bloem, eieren en suiker. Nee, we kiezen een mengsel van boekweit- of speltmeel, spinazie, bieslook en een eitje. Heerlijk met wat fruit, maar ook met guacamole en koude groentjes.

Avocadotoast

Ondertussen al een heuse klassieker aan het worden: een dikke snee volkorenbrood met daarop zelfgemaakte guacamole of enkele schijfjes avocado. Ook wat groenten nodig? Smijt er een tomaat op. Voor de lekkerbekken: ook gerookte zalm of een eitje smaakt er heerlijk bij, en dan heb je meteen je portie eiwitten voor de dag binnen.

Groene smoothie

De meest logische en gemakkelijke optie voor wie zijn dagelijkse dosis bladgroenten wat wil verhogen: een groene smoothie. Spinazie en groene kool proef je niet eens als je ze mixt met wat yoghurt en fruit, maar ze geven je wel extra vitamines en vezels om klaarwakker aan je dag te beginnen.

Burrito

Fan van Mexicaans eten? Dit is het ontbijt van je dromen. En super simpel. Doe een roerei met wat salsa en cheddar in een wrap en voeg daar groenten naar keuze aan toe.