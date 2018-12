Eén prik, visolie & vitamines: zo blijf je langer jong en gezond Zuid-Afrikaanse arts schrijft in eerste boek over wondere werking van supplementen Marc Coppens

11 december 2018

17u28 0 Fit & Gezond Je jong voelen én er jong uitzien: dat pakketje willen we allemaal onder de kerstboom. Dat treft, want een Zuid-Afrikaanse dokter, een specialist anti-veroudering, heeft net zijn eerste boek uit. ‘Younger for longer’ is een handleiding waardoor de jaren minder vat op je hebben. Los van stress vermijden, genoeg slaap en de huid verzorgen zit het geheim hem in supplementen. Vijf om precies te zijn.

“Het boek gaat niet over het eeuwige leven, wel over jong sterven op zo hoog mogelijke leeftijd”, licht dokter Duncan Carmichael (51) vanuit Kaapstad toe waar hij het Institute for Healthy Aging leidt.

