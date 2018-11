Eén op de 13 vrouwen wordt op niet-natuurlijke manier zwanger LDC

Samen met je partner besluiten dat je een kindje wil, om vervolgens enkele weken of maanden te proberen, tot je goed nieuws krijgt. Dat is het ideale scenario, maar helaas verloopt een zwangerschap niet altijd op die manier. Integendeel. Zo hebben steeds meer vrouwen nood aan een behandeling voor onvruchtbaarheid om zwanger te geraken.

In 2017 werden minstens 4.688 vrouwen zwanger na een behandeling voor onvruchtbaarheid. Dat is één op de dertien of 7,5%, het hoogste percentage ooit. Dat blijkt vandaag uit het jaarrapport van 2017 van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). Ter vergelijking: in 2007 bedroeg het aantal niet-natuurlijke zwangerschappen 1 op de 20, in 1997 was dat er nog maar 1 op 29.

Leeftijd

Volgens professor Roland Devlieger, gynaecoloog aan UZ Leuven, zijn er verschillende redenen voor die toename. “Wat zeker meespeelt, is de stijgende leeftijd van de moeders. Met de toenemende leeftijd is er een dalende vruchtbaarheid, maar daarnaast spelen ook de beschikbaarheid en terugbetaling van medische begeleide bevruchtingen in België mee”, legt de professor uit.

Die uitleg van Devlieger wordt ook bevestigd door het SPE-rapport. Daarin staat te lezen dat de gemiddelde leeftijd waarop een moeder in 2017 haar eerste kind kreeg 29 jaar was, terwijl dat in 1987 nog 25,7 jaar was. Meer dan één vrouw op de 6 was 35 of meer op het moment van de bevalling. Ook het aantal 40-plussers is hoog en blijft stijgen: 2,9% is 40 jaar of ouder op het moment van de bevalling.

Daarnaast spelen ook andere redenen mee, die moeilijker na te gaan zijn. “Ik denk aan het feit dat koppels veel meer hun leven willen plannen en sneller naar medische begeleide bevruchtingen gaan”, aldus Devlieger, die ook de toename van obesitas en van holebikoppels die een kind krijgen, toevoegt aan de lijst van mogelijke oorzaken.

Als je kijkt naar de gebruikte technieken blijkt dat het belang van de hormonale behandeling afneemt, terwijl het belang van in-vitrofertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) toeneemt. In 1991 was 70% van de medisch begeleide voortplantingen het gevolg van hormonale stimulatie en 30% van IVF. In 2017 waren IVF en ICSI verantwoordelijk voor 65,5% van de niet-natuurlijke zwangerschappen.

Ziekenhuis of thuis?

Verder blijkt uit het rapport ook dat ouders in spe steeds minder kiezen voor thuisbevallingen. Die zouden nog slechts goed zijn voor 0,63% van de bevallingen. “Ik denk dat het een gezonde evolutie is dat meer en meer mensen opteren voor een veiligere ziekenhuisbevalling, ook omdat de huiselijkheid van de kraamafdelingen is toegenomen”, zegt Devlieger daarover. Hij benadrukt dat thuisbevallingen niet altijd geregistreerd worden, een leemte die in de toekomst opgevuld moet worden.