La Roche Posay Gesponsorde inhoud Een mondmasker dragen zonder huidproblemen? Dat doe je zo. Advertorial van La Roche Posay

17 juni 2020

08u00 0

Mondmaskers: onmisbaar voor onze gezondheid, maar niet zonder gevolgen voor onze huid. Gedurende een lange tijd een mondmasker op je gezicht dragen kan huidproblemen veroorzaken: van roodheid en irritatie tot zelfs striemen en acne. Niet onlogisch, want zo’n masker drukt tegen verschillende delen van je gezicht en door zweten en ademen wordt een vochtige omgeving gecreëerd die o.a. puistjes in de hand werkt. Je huid in een goede gezondheid houden, doe je door je huid schoon te houden en te beschermen. Met deze tips bescherm je je huid in geen tijd!

Puistjes vermijden? Reinig je huid op een milde manier

Je huid reinigen, is per definitie een onmisbare stap in je huidverzorging, maar eens zo essentieel bij het dragen van een mondmasker. Doordat je onvermijdelijk ademt en zweet in je masker, wordt een microklimaat gevormd en geraken de uitgangen van de talgklieren in je gezicht gemakkelijker verstopt – waardoor ook de klier zelf verstopt en een mee-eter ontstaat die een puistje kan worden. Strikt genomen, is het dragen van een mondmasker dus geen ‘oorzaak’ van acne, maar wel een accelerator die puistjes en acne helaas perfect in de hand werkt. Heb je er al aanleg voor, dan zal een mondmasker dat dus niet verbeteren.

Reinig je huid daarom altijd nadat je je mondmasker hebt afgezet. Maak je gezicht vrij van alle talg, zweet en ander vuil, door je huid goed en intens, maar toch mild te reinigen. Ga je huid zeker niet overvloedig scrubben, maar kies voor een mild reinigingsproduct. Kies bij voorkeur voor een non-comedogeen product, dat zorgt ervoor dat je natuurlijke huidbarrière zoveel mogelijk beschermd wordt en dat de poriën niet verstopt geraken. Een huidreiniger met glycerine die tegelijk hydrateert zoals de Toleriane Huidreinigende Emulsie van La Roche-Posay reinigt je huid zonder schuimen en is geschikt voor een gevoelige huid.

Gebruik je liever geen kraantjeswater om je gezicht te reinigen? Dan is micellair water zonder alcohol zoals het Micellair Water Ultra Gevoelige Huid van La Roche-Posay een goed alternatief om talg en make-up te verwijderen. Is kraantjeswater geen probleem? Houd de temperatuur van het water dan lauwwarm, zeker niet te heet. Te warm water kan de huid schuren en de reeds kwetsbare huidbarrière beschadigen. Dep je gezicht na het reinigen zachtjes droog met een handdoek en vermijd ook hier dat je gaat wrijven.

Wees voorzichtig met een complexe huidverzorging

Heb je een uitgebreide verzorgingsroutine voor specifieke huidproblemen zoals acne? Dan is het nu, als je een mondmasker draagt, aangeraden om de wat meer reactieve ingrediënten zoals retinol, tea tree-olie en benzoylperoxide te vermijden. Deze kunnen te heftig reageren op je toch al gevoelige huid. Heb je toch te veel last van acne, kies dan voor aangepaste producten die je gericht kan gebruiken zonder je huidbarrière uit balans te brengen. Ingrediënten als LHA, salicylzuur en Zink PCA werken micro-exfoliërend zonder irritatie en houden de talgsecretie onder controle. Het Effaclar gamma van La Roche-Posay bijvoorbeeld reinigt de huid met Effaclar zuiverende schuimende gel en voorkomt de verdere ontsteking van puistjes en littekenvorming met de Effaclar Duo (+), een corrigerende gel-crème. Vergeet verder ook zeker niet je mondmasker dagelijks goed te reinigen en indien nodig door de dag af te wisselen.

Hydrateer en bescherm je huid met een crème of spray

Wrijving – en dus ook het dragen van een mondmasker - is niet goed voor de huidbarrière. Als je gedurende een langere periode een mondmasker draagt, leidt dat tot huidproblemen zoals irritatie, een droge huid en soms ook striemen en schaafwondjes afhankelijk van welke stof je masker is gemaakt. Daarom is het essentieel om na het reinigen ook een vochtinbrengende dag- of nachtcrème te gebruiken. Kies voor een crème die op een zo hoog mogelijke tolerantie is getest en bij voorkeur enkel de hoogstnodige bestanddelen bevat. De parfumvrije Toleriane Ultra-crème van La Roche-Posay heeft een instant kalmerend effect en is bovendien geschikt om zowel ’s ochtends als ’s avonds te gebruiken.

Je huid door de dag een oppepper geven zònder dat je aan je gezicht moet komen doe je met een hydraterende spray. Ga op zoek naar ingrediënten die je huid hydrateren, verzachten en ervoor zorgen dat je huid beter het vocht kan vasthouden. Ceramiden, hyaluronzuur en niacinamide vormen samen een krachttrio dat je o.a. kan terugvinden in de Toleriane Ultra 8-spray van La Roche-Posay. Het thermaal water in deze spray helpt de huidbarrière bovendien ook actief te herstellen dankzij de vijftien aanwezige mineralen.

Bescherm geïrriteerde huiddelen met een beschermende crème

Merk je dat vooral specifieke plekken op je gezicht geïrriteerd raken, gebruik dan een barrière-herstellende crème die deze plaatsen extra beschermt. De Cicaplast Balsem B5 van La Roche-Posay is een kalmerende, multi-herstellende balsem die je best vlak voor het slapengaan aanbrengt: dat zorgt voor extra bescherming na het hydrateren. Je kan het ook aanbrengen voor je je mondmasker opzet om het risico op ongemakken en schaafplekjes te verminderen. Heb je last van kloofjes op je handen of droge lippen? Ook daarvoor kan je – dankzij de formule met 5% Panthenol - de barrière-herstellende balsem gebruiken.

Vergeet je zonnebescherming niet

Hoewel de helft van je gezicht bedekt is, blijft het belangrijk om je huid te beschermen tegen de zon. Niet alleen houdt je mondmasker niet alle stralen tegen en kun je dus alsnog verbranden, UV-stralen kunnen ook voor hyperpigmentatie en bruine vlekken zorgen (zelfs als het niet uitgesproken zonnig is). Ook hier geldt dat je best voor een zo mild mogelijke zonnebescherming kiest. Een hoge factor is altijd een goed begin, net als een zo neutraal mogelijke formule die geschikt is voor alle huidtypes. Breng voordat je je mondmasker opzet een zonnebescherming in crème-formule aan. De Anthelios Onzichtbare Fluide SPF50+ is parfumvrij en heeft een niet-vette finish zodat je amper merkt dat je een zonnecrème draagt terwijl je toch beschermd bent. Door de dag even bijwerken zonder je gezicht aan te raken doe je ook hier met een spray: de Anthelios SPF 50 Onzichtbare Mist bevat geen alcohol maar wel thermaal water om je gezicht niet alleen te beschermen, maar ook extra te hydrateren.