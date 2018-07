Een kleurtje gekregen van de zon? Met deze 5 tips krijg je die witte lijnen weg Liesbeth De Corte

02 juli 2018

07u46

Bron: PureWow 6 Fit & Gezond Op een terras, aan zee of in de tuin: het lijkt wel alsof heel Vlaanderen het voorbije weekend buiten zat. Je zou voor minder. Als je goed ingesmeerd bent, voelt die zon op je snoet héérlijk. Tot je 's avonds thuiskomt en merkt dat je witte lijnen hebt op de plaats van je T-shirt, topje of bikini. Wat nu gedaan?

Verwen jezelf met een scrubbeurt

Maak je geen zorgen: met één scrubbeurt verdwijnt je bruine teint niet meteen. Maar het helpt wel om je huid als het ware te 'hernieuwen', waardoor je het net aangemaakte pigment verliest en de kleur van je huid sneller weer egaal wordt. Ben je toch verbrand? Foei! Dan is het geen goed idee om te scrubben, want dit kan wel eens zeer pijnlijk zijn.

Pers enkele citroenen

Geen scrub in huis? Dan kan een citroen soelaas bieden, want ook het sap van deze citrusvrucht verwijdert je dode huidcellen. Meng met wat honing en laat het 25 minuten op je witte lijnen rusten. Spoel het mengsel daarna weg met lauw water.

Snij een komkommer in schijfjes

Je kent ze wel: die typische wellnessfoto's waarbij mensen komkommerschijfjes op hun ogen hebben liggen. Op zich is dat geen slecht idee. Een komkommer heeft een hoog watergehalte en zit bomvol antioxidanten en vitamine C, wat je huidirritatie op een natuurlijke manier vermindert. Dus leg enkele schijfjes op je schouders of pureer ze tot een maskertje. Leun achterover en laat het 20 minuten z'n werk doen.

Laat een aardappel z'n werk doen

Nog zo'n huis-, tuin- en keukenmiddeltje is de aardappel. Ook een rauwe aardappel bestaat voor een groot deel uit water en helpt om je huid af te koelen. Vooral handig als je dus - opnieuw foei! - verbrand bent.

Gebruik een zelfbruiner

Heb je maar weinig geduld en moeten die witte lijnen stante pede verdwijnen? Dan moet je het stellen met een zelfbruiner. Breng 's avonds de nodige correcties aan en laat het een nachtje rusten. Indien nodig kan je de volgende ochtend eventuele overgangen wat subtieler maken met citroensap.