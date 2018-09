Een kilootje minder? Dit is het belangrijke verschil tussen vet- en gewichtsverlies Nele Annemans

12 september 2018

08u54

Bron: Red Online 3 Fit & Gezond Hoewel er meer en meer weerwerk komt tegen het slankheidsideaal, willen veel vrouwen toch nog graag net dat kilootje minder op de weegschaal zien. Maar personal trainer Max Weber wijst erop dat je beter praat over het verlies in vetmassa. Gewichtsverlies en vetverlies zijn immers twee totaal verschillende dingen.

"Als we denken aan afvallen, focussen we ons meestal op het getal op de weegschaal", vertelt Max Weber. "En hoewel dit een goede maatstaf is om je vooruitgang te zien, geeft je weegschaal verre van het volledige beeld. Je gewicht verandert immers continu. Het verschilt dagelijks, per uur en soms zelfs per minuut. Alleen je gewicht in de gaten houden, zegt dus niet veel over hoeveel je nu daadwerkelijk afgevallen bent", vertelt hij verder.

Zo verlies je vetmassa op een veel stabielere en meer lineaire manier dan je gewicht op de weegschaal, wat voortdurend kan wisselen. "Je vetpercentage of vetvrije massa verandert niet als je een glas water drinkt of een grote maaltijd verorbert. Je totale gewicht op de weegschaal doet dat wel", aldus de personal trainer.

Dat is ook de reden waarom je 's avonds soms een tot twee kilogram meer kan wegen dan 's morgens. Je houdt dan meer watergewicht vast, maar dat betekent dus niet dat je ook zoveel kilogram vet bent aangekomen.

Niet het totale plaatje

Je gewicht op de weegschaal is dus hoogstens een indicator en je mag je er niet te veel door laten leiden. "Je gewicht bijhouden kan een goede manier zijn om af te vallen, maar beschrijft zeker niet het totale plaatje", aldus Weber. Daarom raadt hij aan om vooral je vetpercentage te laten meten bij een diëtist of via een online tool. Andere dingen waar je ook kan op letten om te weten of je daadwerkelijk vetmassa verloren bent, zijn: je afmetingen, foto's van je vooruitgang, hoe je je voelt, hoeveel energie je hebt, hoe het met je zelfvertrouwen zit en hoe je kleding past. "Waar het op neerkomt is dat je je niet alleen mag focussen op je gewicht op de weegschaal, maar ook rekening moet houden met verschillende andere variabelen", aldus de personal trainer.

De volgende keer dat je dus op de weegschaal stapt en ziet dat je een kilootje zwaarder of lichter bent dan een week ervoor, hou je dus best rekening met al deze verschillende factoren die je gewicht kunnen beïnvloeden. En vooral: wees niet te streng voor jezelf.