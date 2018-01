Een kater van energiedrank en high van chocolade: dit doen ongezonde snacks echt met je lijf ND

29 januari 2018

16u45

Bron: Daily Mail 5 Fit & Gezond Een kommetje chips, een gin-tonic of een stuk chocolade: af en toe kunnen die ongezonde extraatjes verdomd goed smaken. Maar te vaak zet je ze beter niet op het menu, want ons lichaam wordt er niet bepaald blij van. Dit gebeurt er in je lichaam en je hoofd als je onder meer chips, chocolade en energiedrankjes naar binnen speelt.

Zoute chips: je kan niet stoppen met eten

Na 0 tot 5 seconden



Je proeft de zoute korst bijna onmiddellijk wanneer je een chipje op je tong legt, wat meteen voor een boost zorgt. Je tong is erg gevoelig aan zout, want we zijn biologisch voorgeprogrammeerd om het lekker te vinden.

Tussen 5 en 20 seconden

De snack neemt meteen het vocht in je mond op en je slikt het gemakkelijk door. Terwijl je kauwt, komt acrylamide vrij, een chemische stof die in in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op kanker. Het komt vrij wanneer zetmeelrijke producten zoals aardappelen en brood worden verhit boven de 120° C. Niet te vaak voeding eten die acrylamide bevat, is dus de boodschap.

Na 2 tot 15 minuten

De chips komen snel in het maagzuur terecht. Omdat het zout nog niet onmiddellijk door het lichaam wordt opgenomen, voelt je lichaam nog niet aan dat je al veel zout binnen hebt. Hierdoor kan je blijven eten van de chips en verlang je steeds naar meer.

Na 15 tot 30 minuten

Het vet komt langzaam in de darmen terecht, het zout wordt door het bloed opgenomen en je krijgt dorst. Je bloeddruk gaat omhoog door het zout en je hersenen krijgen het signaal om meer te drinken. Verzadigingshormonen zoals leptine worden normaal vrijgegeven tijdens de vertering, maar de combinatie van zout met vet vermindert hun kracht. Daarom kan je zo moeilijk stoppen met chips eten.

30 minuten tot 2 uur

Je lichaam wordt tijdelijk overspoeld door vocht, omdat je veel gaat drinken om het zout te compenseren. Je bloeddruk neemt nog toe, waardoor je hart harder moet werken. Ook de acrylamide wordt verder door het lichaam opgenomen en over allerlei weefsels verspreid. Het tekort aan vezels zorgt ervoor dat het zetmeel snel wordt afgebroken tot suiker en in de bloedsomloop wordt opgenomen, met een kleine sugar rush tot gevolg. Diabetespatiënten kunnen daardoor een piek in hun suikerspiegel krijgen.

Na 2 tot 6 uur

De olie wordt geabsorbeerd, het merendeel wordt omgezet in vetcellen die worden opgeslagen in je lichaam.

6 uur tot een paar dagen later

Je bloeddruk blijft een paar uren tot zelfs dagen hoger dan normaal, terwijl de nieren extra moeten werken om het overtollig zout weg te krijgen. Ook de acrylamide blijft nog een paar dagen in je lijf.

Conclusie

Je hoeft chips niet helemaal van het menu te schrappen, maar wees er wel zuinig mee. Vervang liever door bijvoorbeeld popcorn of broodstengels.

Chocolade: hetzelfde effect als cannabis

Na 0 seconden

Al voor je de eerste hap hebt genomen, wordt je lichaam verleid. De geuren van chocolade zorgen er al voor dat endorfine en serotonine (het 'gelukshormoon') worden geactiveerd, waardoor je nog meer zin krijgt in dat stukje chocolade.

Na 5 à 15 seconden

Al bij de eerste hap lost de suiker zich op in je speeksel. De warmte van je mond doet het vet in de chocolade smelten, waardoor het over je tong glijdt en de smaakpapillen die vet proeven extra triggert. Je mond wordt als het ware geëlektrocuteerd door de combinatie van vet en suiker. De chemische stof dopamine zorgt voor een goed gevoel en je wordt tegelijkertijd ook rustiger, door de endocannabinoïden die je lichaam produceert als je chocolade eet. Ze zijn vergelijkbaar met de chemicaliën in cannabis die je gemoed beïnvloeden.

Na 1 à 2 minuten

Terwijl de chocolade zich een weg baant door de slokdarm, start de maag zich te vullen met een overdaad aan zure sappen om de chocolade af te breken. Wie wel eens last heeft van maagzuur, kan nu een indigestie krijgen.

Na 2 à 5 minuten

De chocolade wordt verwerkt door de maag. Er komt een piek in de bloedsuikerspiegel en je krijgt een opstoot van energie.

Na 5 à 30 minuten

Binnen het halfuur wordt de overdaad aan energie in vet omgezet. Dat kan acht uren duren. Cafeïne van de cacao wordt ook nu opgenomen en je wordt er alerter door.

Na 30 à 90 minuten

Het niveau van cafeïne gaat de hoogte in en je concentratie verbetert. Maar ook de bloedsuikerspiegel daalt, waardoor je je tegelijkertijd lusteloos en geïrriteerd kan voelen.

Na 90 minuten tot 2 uur

De stimulerende stof theobromine wordt aangemaakt die je een milde mentale boost bezorgt, maar ook de productie van urine verhoogt. Fenolen - antioxidanten die vooral in donkere chocolade voorkomen - worden nu ook vrijgegeven.

Na 2 à 3 uur

Het suikerniveau daalt, waardoor sommigen zich lusteloos zullen voelen.

5 à 6 uur later

De vetten circuleren nog steeds in je bloedsomloop. De meesten worden direct opgeslagen rond de organen en onder de huid. In tegenstelling tot de verzadigde vetten uit vlees en kaas, doet het vet van cacao de cholesterol niet stijgen en zal het dus de aders niet verstoppen. Vaak wordt er echter goedkope olie gebruikt in plaats van chocolade, die wel slecht is voor de aders.

Meer dan 6 uur later

De chocolade komt de dikke darm binnen. Cacao ondersteunt de groei van goede bacteriën. Darmbacteriën geven ook bepaalde stoffen vrij bij contact met chocolade die de bloeddruk verlagen en het stresshormoon controleren.

Conclusie

Eet het met mate, en kies bij voorkeur voor de donkere variant met antioxidanten.

Gin-tonic: kans op reflux en indigestie

Na 2 tot 10 seconden

Wanneer gin in contact komt met je tong, veroorzaakt de alcohol een brandend gevoel. Maar de zoetheid van de tonic die je erbij drinkt, heft die op.

Na 10 seconden tot 5 minuten

De gin begint de slokdarm en maag te irriteren, wat reflux, maagproblemen of indigestie kan veroorzaken. De alcohol wordt door de maagwand snel in het bloed opgenomen, waardoor je de effecten vrij vlug voelt.

5 tot 15 minuten later

De vloeistof verspreidt zich naar je darmen. Suiker komt in je bloed terecht en de alcohol verspreidt zich over je lichaam en in je brein. Het alcoholniveau in je bloed stijgt verder.

Na 15 tot 25 minuten

Het suikerniveau piekt en je lever werkt hard om de alcohol af te breken. De alcohol gaat sneller in je bloedstroom dan je lever hem kan afbreken, waardoor je cognitieve functies afnemen, je licht in het hoofd wordt en je humeur verandert.

Na 24 tot 45 minuten

Zowel suiker als alcohol zijn nu op hun hoogtepunt. Dit is het moment waarop je dronken wordt. Je nieren worden gestimuleerd om meer urine te produceren.

45 tot 90 minuten later

De lever breekt de alcohol af. Een deel ervan wordt omgezet in energie en vet die in het lichaam wordt opgeslagen. Je kan je moe of onwel beginnen voelen.

90 minuten tot 4 uur later

Alcohol verlaat het lichaam in gradaties, afhankelijk van hoe sterk het drankje is én hoe goed je lichaam alcohol kan verwerken.

Conclusie

Drink met mate en beperk je tot 10 glazen per week. Hou ook af en toe alcoholvrije dagen doorheen de week.

Cornflakes: na twee uur terug honger

Na 5 tot 10 seconden

Je smaakpapillen worden bijna instant verzadigd door de zoete smaak van artificiële zoetstoffen, waardoor je niet kan stoppen met eten. De combinatie van zoet met een beetje zout maakt de receptoren van je tong nog gevoeliger.

10 seconden tot 10 minuten later

Een laag vezelgehalte in combinatie met weinig vet, zorgt ervoor dat cornflakes heel gemakkelijk verteren. Maagzuur begint ze al af te breken 10 seconden na je eerste hap. Ze vullen veel minder dan havermout en bevatten ook minder voedingstoffen. Er worden enkele vitaminen en mineralen toegevoegd, waaronder kleine partikeltjes ijzer in poedervorm. In tegenstelling tot "echte" ijzer, worden die poedertjes minder goed opgenomen en stromen ze gewoon door je lichaam.

Na 10 tot 40 minuten

Je maag verteert de cornflakes binnen te tien minuten, zeker als je ze met magere melk hebt gegeten. De complexe moleculen in volle melk duren iets langer om af te breken. Binnen een paar minuten begint je maag zich te ledigen en wordt de suiker opgenomen, met een korte energieboost tot gevolg.

Tegelijkertijd wordt het bewerkte zetmeel snel afgebroken tot suiker. Het gebeurt allemaal zo snel, dat je 20 minuten na het eten terug honger kan krijgen. 40 minuten na je eerste lepel cornflakes, heeft je bloedsuikerspiegel al gepiekt.

40 minuten tot 2 uur later

De bloedsuikerspiegel daalt weer. Alle energie van je cornflakes wordt binnen de 120 minuten opgenomen. Twee uur na je ontbijt, kan je al even veel honger voelen als vlak voor je ontbijt.

Conclusie

Er zijn veel gezondere alternatieven. Probeer muesli zonder suiker met fruiten en noten of kies voor vezelrijke havermout.

Energiedrankjes: nog negen dagen last van

Binnen de seconde

Energiedrankjes bevatten veel zuren, die goed gemaskeerd zijn door het hoge suikergehalte. De zuren zorgen ervoor dat het tandglazuur wordt aangetast.

10 minuten

De cafeïne - ongeveer even veel als een kop instant koffie - komt geleidelijk in je bloed terecht, waardoor je hartslag en bloeddruk de hoogte in gaan. Ook de suiker komt snel in de bloedstroom terecht.

15 à 40 minuten

De cafeïne bereikt de hersenen, waardoor je je alerter voelt. De suikerspiegel stijgt.

40 à 50 minuten

Alle cafeïne is opgenomen en je lever moet nu hard werken om die uit je bloed te krijgen. Dat kan 12 uur duren.

Na 1 uur

De energieboost van de cafeïne vermindert. Een suikercrash vindt plaats, waardoor je moe, geïrriteerd en futloos kan worden.

5 tot 6 uur later

Het cafeïneniveau neemt met 50 procent af - tenzij je aan de anticonceptiepil bent, waardoor je lever het nog moeilijker heeft om cafeïne af te breken.

12 uren later

Nu is de cafeïne uit je bloedstroom verdwenen. Al kan het langer duren bij wie klein en tenger is, en zullen ook tieners en jonge kinderen hier nog langer effect van ondervinden.

Na 12 tot 24 uren

Je kan hoofdpijn krijgen, geïrriteerd raken of geconstipeerd worden. Dat kan maar liefst negen dagen aanhouden, voor zij die veel cafeïne drinken en dan plots stoppen

Conclusie

Mijd energiedrankjes zoveel mogelijk.