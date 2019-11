Een jongere huid door elektrische schokjes? NINA-redactrice Liesbeth (51) doet de test Liesbeth Van Cauwenbergh

10 november 2019

10u39 0 Fit & Gezond Rimpels, ineens zijn ze daar, en plots staat het leven in het teken van het bestrijden van die kleine lijntjes. Gelukkig hoeft dat niet altijd spierontspanners te betekenen. Anno 2019 zijn er heel wat minder ingrijpende behandelingen die een gelijkaardig resultaat beloven. Of ze ook werken? Dat hebben wij getest. Vandaag: redactrice Liesbeth probeerde Biofeedback uit.

Biofeedback is het nieuwe buzzword in de wereld van beauty-behandelingen. Met elektrostimulatie worden de spieren in je gezicht aan het werk gezet, waardoor je op een natuurlijke manier een verjongingskuur ondergaat. Fitness voor het gezicht, zeg maar, maar dan wel zonder één druppel zweet te laten.

Tot voor kort deed ik in de ochtendfile graag een rondje faceyoga. De giraf, de V, de X en de O… vijf minuten smoelen trekken en mijn gezicht lag weer in z’n plooi. Nu kom ik met de trein en geneer ik me voor die gezichtsgymnastiek. Ik was dus ‘all ears’ toen collega Sophie vertelde over een nieuwe gezichtsbehandeling met hetzelfde effect maar zonder de moeite. Op naar Ikari, het beautysalon van de vermaarde Dr Karavani, voor een ‘Superboost’ testrit.

De eerste stap is een huidanalyse, waarbij er met digitale meetapparatuur griezelig gedetailleerde foto’s van mijn huid worden gemaakt. Daaruit blijkt dat die een goed gelijnde structuur heeft (thanks!) maar ook aan de dikke kant is waardoor het effect van biofeedback wat zou kunnen tegenvallen (zut!). De behandeling werkt blijkbaar het best bij mensen met een dunne huid. Dan beginnen we aan het echte werk. De schoonheidsspecialiste plaatst een elektrode in mijn hals en zal mijn huid eerst diep reinigen. Daarvoor gebruikt ze een apparaat dat tegelijk vitamine C tot diep in de poriën brengt én het vuil wegzuigt. Door de elektrode krijg ik een vreemde metaalsmaak in mijn mond en de vitamine C produceert een zwavelachtige geur die af en toe op je adem gaat zitten. Vreemde sensaties, maar het beste moet nog komen. Tijdens de eigenlijke biofeedback glijdt de specialiste met een lichtgevende pen over mijn huid, waardoor elke gezichtsspier een paar tellen schokt. Dat zorgt alweer voor nieuwe gewaarwordingen: soms zie je lichtflitsen, bij je oren kun je een lichte duizeligheid voelen, op mijn voorhoofd lijkt een hamertje te kloppen. Mijn gevoelige sinussen protesteren zelfs even. Zo gaat het een half uurtje door, elke millimeter van je gezicht trekt samen zodat de spieren en vooral de connectie tussen die spieren en je hersenen opnieuw geactiveerd worden.

Als ik weer buiten sta, zie ik er een beetje rood uit, maar tegelijk voelt mijn huid babyzacht aan. En ja, best wat strakker ook! Een paar dagen later krijg ik – toeval of niet – last van een flinke sinusite waardoor ik het effect moeilijk kan beoordelen. Maar na twee weken komt mijn kop me frisser en gladder voor dan anders. Zelfs die kreuk tussen mijn wenkbrauwen lijkt iets zachter geworden (maar dat is misschien wishful thinking). Voor een optimaal resultaat zou ik de behandeling nog een drietal keren moeten herhalen, eens per maand. Dus ik vermoed dat ik tijdelijk ga beknibbelen op mijn kappersbudget, want ik wil echt weten wat dit op lange termijn geeft!

Een Superboost biofeedback-sessie kost naargelang de behandelde zone tussen 80 en 150 euro. Meer info: www.ikari-institute.be