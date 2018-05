Een hoog inkomen? Dan is de kans groter dat je regelmatig alcohol drinkt Nina Dillen

02 mei 2018

16u43 5 Fit & Gezond Hoe hoger het bedrag op je loonbrief, hoe vaker je alcohol drinkt. Dat blijkt uit een nieuwe Britse studie en wordt ook bevestigd door Belgische cijfers. "Advocaten of dokters kunnen overmatig drinken veel makkelijker maskeren," verklaart Marijs Geirnaert van de Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen.

Heeft u vorige week alcohol gedronken? 70% van de Britse hoogopgeleiden antwoordt 'ja' op die vraag, bij arbeiders en laaggeschoolden is dat 46,5%, zo concludeert een recente enquête op basis van gegevens uit het Verenigd Koninkrijk. Het percentage neemt daarnaast evenredig toe met het inkomen, met bijna 80% die bevestigend antwoordt als ze meer dan 3.300 euro per maand verdienen. "In België zien we een vergelijkbare tendens," bevestigt Marijs Geirnaert van de Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen. "In onze recentste gezondheidsenquête geeft 92% van de hoogopgeleiden aan dat ze het jaar daarvoor alcohol hebben gedronken, tegenover 54% van de laaggeschoolden. 15,2% van de hoogopgeleiden drinkt dagelijks, terwijl dit bij mensen zonder diploma 8,5% is."

