Een hond maakt gezond: baasjes hebben minder kans op hart- en vaatziekten FT

27 augustus 2019

05u00 2 Fit & Gezond Cardioloog Pedro Brugada raadt het zijn patiënten weleens aan: neem een hond in huis. De trouwe viervoeters maken ons niet alleen socialer, maar blijken vooral goed voor ons hart. Dat bewijst ook een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het vakblad 'Mayo Clinic Proceedings'. De onderzoekers vergeleken de cardiovasculaire gezondheidsscores - BMI, dieet, lichamelijke activiteit, bloeddruk, bloedsuikerspiegel, cholesterol en rookstatus - van 2.000 Tsjechische huisdierbezitters met de scores van inwoners zonder hond, kat of konijn.

In een tweede stap werd dieper ingegaan op de resultaten van alleen hondenbaasjes. Zij bleken op alle domeinen uiteindelijk de beste papieren voor te leggen - ongeacht leeftijd, geslacht of opleidingsniveau. "Wie een hond heeft, is fysiek actiever, heeft een beter voedingspatroon en een betere bloeddruk", zegt het rapport. Of: hondeneigenaars hebben minder kans op hart- en vaatziekten. Eerder was al bewezen dat een hond hebben tot minder stress en eenzaamheid leidt. "Met een hond ligt je wandeltempo hoger dan zonder en de lichaamsbeweging doet je bloeddruk dalen", zei Brugada er al over. Hij ziet ook meer voordelen in wandelen met een hond dan fietsen of joggen, wat meer belasting geeft.