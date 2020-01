Een hele reeks nieuwjaarsrecepties voor de boeg? Dit zijn de gevolgen ervan op je lever Valérie Wauters

03 januari 2020

16u06 1 Fit & Gezond Het nieuwe jaar is ingezet, en dat gaat traditiegetrouw gepaard met een hele reeks nieuwjaarsrecepties. Vind je het moeilijk om je op zo’n moment te houden aan één glaasje champagne of prosecco? Dan lees je best even verder waarom het een goed idee is om toch wat te matigen.

Wat is de invloed van al dat eindejaarsdrinken op je lever? Wij vroegen het aan professor Wim Laleman, hepatoloog bij het UZ Leuven. “Ik krijg vaak de vraag welke hoeveelheid alcohol schadelijk is voor de lever. Iedereen wil natuurlijk weten hoeveel impact een klassieke en - helaas - sociaal aanvaarde guilty pleasure zoals alcohol heeft op onze gezondheid. Het meest absolute antwoord op die vraag is in essentie: elke hoeveelheid, hoe klein ook. Alcohol is immers een substantie die geklasseerd staat als een ‘toxine met psyche-actieve kenmerken en dus afhankelijkheid-inducerende eigenschappen”, zoals de WHO (World Health Organization, nvdr.) dat zo mooi zegt. Zoals het woord ‘toxine’ al doet vermoeden zijn er potentieel ‘toxische’ of schadelijke effecten en niet alleen op de lever maar op het ganse lichaam. Alcoholgevoelige organen, als ik die zo mag noemen, zijn de hersenen, de hartspier, de alvleesklier en de spieren.”

Er is geen consensus over de aanbevolen maximale dosis alcohol, of veilige limiet wat betreft het aantal drankjes dat je kan drinken. Globaal is het advies om dit te beperken tot twee eenheden per dag voor een man, en één eenheid per dag voor een vrouw, volgens de WHO. De British Royal College of Physicians adviseert niet meer dan 14 eenheden op 3 dagen of meer per week. “De term ‘eenheid’ - of dosis, want we spreken hier immers over een drug - verwijst naar een standaard glas alcohol. Dat is een glas dat is aangepast aan de soort drank en 12 ml of 10 gram alcohol bevat. Met andere woorden: als je bier, wijn of sterke drank uit het daarvoor bestemde glas drinkt, krijg je altijd ongeveer 10 gram alcohol binnen. Volgens deze normen betreft het dus 2 pintjes of glazen wijn per dag voor een man, of de helft daarvan voor een vrouw. Ondertussen is ook geweten dat, als men toch op regelmatige basis alcohol zou drinken, er best alcoholvrije dagen ingelast worden om de lever een kans te geven om te recupereren. Al wil ik hierbij wel benadrukken dat zogenaamd drankvrije dagen geen vrijgeleide vormen om ongestraft alcohol te nuttigen of te verantwoorden.”

Leverbeschadiging

Laat het nu net bijzonder moeilijk zijn om het tijdens een nieuwjaarsreceptie ‘maar’ bij twee cava’s te houden. Al dan niet bewust hanteren we maar al te vaak het principe ‘geen gezelligheid zonder alcohol’. En hoewel jij het dan misschien wel bijzonder gezellig mag vinden, denkt je lever daar ongetwijfeld anders over. “Wanneer we alcohol drinken, nemen we die quasi onmiddellijk na de maag op uit het maagdarmsysteem naar het bloed, ter hoogte van de twaalfvingerige darm en het begin van de dunne darm, met een piek van de alcoholconcentratie in het bloed al 20 minuten na het nuttigen van alcohol”, aldus Laleman. “Naarmate de alcoholconcentratie en het volume van genuttigde drankjes toeneemt op korte termijn, des te hoger de piekconcentratie en dus instantané ‘tipsy’ effect. Men wordt zogenaamd ‘gezelliger’, meer ongeremd en zelfverzekerder en finaal meer slaperig tot zelfs comateus. De reden hiervoor is dat alcohol zich gelijkmatig verdeelt over het bloed na inname, waardoor het sterk bevloeide organen zoals de hersenen en de lever het meest treft. De acuut merkbare impact hiervan is groter op de hersenen dan op de lever. Die reageert in acute situaties minder slecht op een grote hoeveelheid alcohol omdat het het orgaan is dat alcohol verwerkt. Omdat alcohol niet kan worden gestapeld in ons lichaam moet het onmiddellijk verwerkt worden. De lever bezit hiervoor een enzyme genaamd alcohol dehydrogenase dat alcohol grotendeels omzet naar het reactieve acetaldehyde wat op zijn beurt wordt verwerkt naar het eerder veilige acetaat door acetaldehyde dehydrogenase. Er is evenwel een limiet wat we kunnen verwerken per dag. Om een glas bier of wijn te verwerken heeft de lever ongeveer 2 uur nodig, drinken we 2 eenheden dan duurt dit ongeveer 4 uur, enzoverder. Dat is ook de reden waarom je na een avondje zwaar drinken ’s morgens nog de gevolgen hiervan ondervindt. Als we naar de periode rond oud-op-nieuw kijken zal men hiervan zeker de sporen kunnen terugvinden op de lever, onder vorm van leververvetting- en ontsteking. Dat kan trouwens een eerste stap zijn in verdere alcoholgeïnduceerde leverbeschadiging en uiteindelijk naar cirrose, als het alcoholgebruik overmatig aangehouden wordt.”

Is je lever er dan voorgoed aan nadat het nieuwe jaar goed is ingezet? “Als het op een geïsoleerde guilty pleasure gaat, en men blijft volledig abstinent nadien kan de lever normaliter volledig herstellen van de aanval binnen een termijn van drie maanden”, aldus Laleman. “Maar weet dat geen enkele arts bingedrinking kan ondersteunen, zelfs met de belofte van soberheid nadien. Het is zoals Reinaert de vos zegt tegen Bruun de beer ‘mate es ’tallen speel goed’: matigheid is onder alle omstandigheden goed.”