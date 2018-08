Een hele dag neergezeten? Deze oefeningen maken dat goed Liesbeth De Corte

24 augustus 2018

17u11

Bron: Elite Daily 0 Fit & Gezond Dat een hele dag neerzitten slecht is voor je gezondheid, weten we. Maar met een kantoorjob valt daar helaas weinig aan te doen. En eerlijk? De zin om 's avonds nog naar de fitness te trekken is soms ver te zoeken. Gelukkig hoeft een work-out niet altijd twee uur te duren en zorgen deze drie oefeningen voor de nodige beweging.

"Zelfs al heb je een hele dag een perfecte zithouding, dan nog gaat je lichaam zich aanpassen aan jouw positie en loop je risico op musculoskeletale aandoeningen", zo steekt fitnessinstructeur Leah Kalemba van wal. Muscolo-watteuh? Dat is in feite een verzamelnaam voor gezondheidsproblemen die ontstaan door een arbeidssituatie zoals rugpijn, peesontstekingen, tenniselleboog, tintelingen of krampen. Gelukkig komt Kalemba ook met goed nieuws. Aan lifestylesite Elite Daily vertelt ze dat oefeningen die gericht zijn op je benen al kleine wonderen kunnen verrichten.

Maar voor je aan die oefeningen begint, raadt de fitnessinstructeur aan om even te stretchen. "Ga op de grond zitten met gekruiste benen en leun je bovenlichaam voorover. Kans is groot dat je ook een stretch voelt in je onderrug", legt ze uit. Deze oefening doe je twee keer, zodat elk been een keer boven de andere heeft gelegen.

Klaar? "Als je weinig tijd hebt en maar één oefening kan doen, kies je het best voor squatten", meent Kalemba. "Bij deze klassieker zijn veel spiergroepen gebaat, zoals de bilspieren, hamstrings, quadriceps, kuitspieren, de spieren in je onderrug en de buikspieren." En als kers op de taart verbetert het volgens haar ook je flexibiliteit en postuur.

Wie zin heeft in meer, kan de work-out verder uitbreiden met enkele lunges. "Om het meeste uit deze oefening te halen, moet je streng zijn voor je postuur", vertelt ze. "Zorg ervoor dat je enkel, knie en scheenbeen allemaal op één rechte lijn blijven, en let erop dat je knie niet voorbij je enkel komt. Span je lichaam op en je bilspieren aan." Voor een extra uitdaging kan jij je achterste been nog op een zetel of (waarom ook niet) je bureaustoel zwieren.

Eindigen doe je het best met wat Kalemba de "booty burning wall sit" noemt. "Duw je rug tegen de muur en laat je zakken tot je dijen parallel staan met de vloer. Het moeilijkste aan deze oefening is blijven doorgaan en niet opgeven, dus probeer jezelf af te leiden door een telefoon te plegen of een artikel te lezen."