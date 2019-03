Een handvol noten per dag geeft je brein een boost Liesbeth De Corte

22 maart 2019

14u19

Bron: ScienceDaily 0 Fit & Gezond Dat noten gezond zijn, moeten we jullie niet meer vertellen. En in een onderzoek van de University of South Australia is nog een extra voordeel opgedoken. Elke dag een handvol noten eten, zou het brein van oudere mensen een flinke boost geven.

Elke dag een klein handjevol noten op smikkelen zou heel wat voordelen bieden. Het zou je geheugen bevorderen en je helpen om vlotter te redeneren. Om tot die conclusie te komen, hebben de wetenschappers meer dan 4.800 Chinezen ouder dan 55 jaar opgetrommeld.

Concreet hebben ze de gegevens van China Health Nutrition Survey gebruikt, dat al meer dan 22 jaar data van mensen verzameld. Zo’n 17% van al die mensen eet geregeld noten. Vooral pindanoten. Van pindanoten wordt al langer gedacht dat ze ontstekingsremmend werken en boordevol antioxidanten zitten. Die combinatie zou cognitieve achteruitgang tegengaan.

Dat wordt nu dus ook bevestigd door de studie, die gepubliceerd is in het vakblad The Journal of Nutrition, Health and Ageing. Volgens de onderzoekers zou elke dag een handvol de cognitieve processen met 60% verbeteren, in vergelijking met de mensen die geen noten eten. “Noten zijn rijk aan gezonde vetten, proteïne, ijzer en voedingsmiddelen die de slechte cholesterol verlagen en de cognitieve gezondheid stimuleren”, reageert hoofdonderzoeker Ming Li. “Een miraculeuze oplossing voor cognitieve achteruitgang hebben we niet gevonden. Maar dit toont wel aan dat wat je eet, belangrijke gevolgen heeft voor je mentale gezondheid.”

“De vergrijzing is een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw”, zo gaat hij verder. “Mensen leven steeds langer. Hoe ouder ze worden, hoe meer druk er komt te staan op de gezondheidszorg en de sociale zorg.” De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er wereldwijd 47 miljoen mensen leven met dementie. Tegen 2030 zou dit nog stijgen tot 75 miljoen. “Oudere mensen worstelen vaak met hun geheugen en vlot redeneren. Dat is normaal. Dat hoort bij ouder worden. Maar als we de mentale gezondheid van oudere mensen ietsje langer in topconditie kunnen houden - zelfs al is het via hun voeding - dan is dit de moeite waard”, besluit professor Li.