Een goede sportbeha en andere tips om de zwaartekracht tegen te gaan #moveyourbodynotyourboobs Jente Hautekiete

13 juni 2018

11u51 1 Fit & Gezond Een sportbeha is een noodzakelijk kledingstuk voor elke actieve vrouw. Er zijn verschillende medische redenen waarom je er best eentje draagt, kinesiste Tina Ghijs legt uit én geeft sporttips tegen hangborsten.

Daarom draag je een sportbeha

Zelfs al heb je maar een kleine A-cup, een sportbeha is een must. Tina Ghijs "Als je loopt of als je iets van sport doet, dan geeft dat een hele hoge druk op het weefsel van je borsten en op de huidstructuur. Als je geen sportbeha draagt kan je de huid van je borsten beschadigen en gaat na verloop van tijd de huid echt rekken, zo krijg je hangborsten. Hoe klein ze ook zijn, een goede ondersteuning houdt je huid langer strak."

Je zou misschien denken dat het net zo goed is om met een gewone beha te sporten als een sportbeha, maar dit is echt niet zo. De stof van een gewone beha is niet gemaakt om mee te sporten, "het is dan ook lingerie" zegt Tina. Een ander groot verschil is de hoeveelheid steun die de beha biedt. "Een gewone beha geeft zo'n 20-30% ondersteuning aan je borsten. Dus voor het dagelijks leven heb je nog voldoende steun. Een sportbeha fixeert eigenlijk je borsten waardoor je 70-80% ondersteuning hebt, ideaal bij sporten."

Het juiste model voor elke vrouw

"Vrouwen met kleine borsten kiezen best een 'gewone' sportbeha, een compressiebeha, die bestaat uit één geheel van elastisch materiaal. Ze hebben dikwijls gekruiste bandjes op de rug, die dus niet kunnen afzakken.

Een goede raad voor vrouwen met een grotere cupmaat (borsten die meer wegen dan 200-300 gram per stuk): "Een ingekapselde beha is dan eigenlijk beter, deze bestaat uit twee aparte cups van niet-elastisch materiaal zodat de borsten beter gesteund worden. Deze zijn meestal zonder beugels en hebben een elastische onderband. De bandjes van de schouders zijn ook vele breder bij deze beha's, als je zware borsten hebt is dit aan te raden zodat het gewicht beter verdeeld is over je schouders."

Nooit meer hangborsten?

Een sportbeha dragen is niet het enige dat je kan doen om hangborsten te vermijden. Kinesiste Tina legt enkele sportoefeningen uit die je thuis kan doen om de spieren rondom je borsten te trainen. Je werkt best met gewichtjes, als je deze niet thuis hebt liggen kan je ook een flesje water gebruiken.

1. Met gewichtjes: Ga op je rug liggen met je armen gestrekt naar het plafond toe. Plooi je armen helemaal tot achter je hoofd en breng ze terug naar boven.

2. Push-ups: Doe een pomp-oefening tegen de muur. Je staat tegen een muur met twee handen op schouderbreedte. Dan laat je je zachtjes zakken tot je neus net de muur niet raakt.



3. Zonder gewichtjes: Hou je twee handen ter hoogte van je neus tegen elkaar, alsof je gaat bidden. Je ellebogen hou je uit elkaar, duw dan je handen zo hard je kan tegen elkaar. Je voelt je borstpieren aanspannen. Hou vast zo lang je kan en herhaal een tiental keer.

4. Met een bal: neem op vakantie een voetbal of strandbal beet en hou die recht voor je ter hoogte van je hoofd. Duw de bal plat en laat los. "Als je dat duizend keer per dag doet dan heb je nooit hangborsten! (lacht)"

Getest #moveyourbodynotyourboobs

Redactrice Jente testte de Air Control DeltaPad sportbeha van Anita, de krachtpatser onder de sportbeha's die maar liefst 80% van de beweging zou verminderen. De beste manier om dit te testen? Op de trampoline!

“Anita nodigt me uit voor een Ubound sessie. Een uur lang op een mini-trampoline springen en oefeningen uitvoeren. Wat is dit vermoeiend! Na de korte opwarming was ik al zo rood als een tomaat, maar mijn borsten? Die bleven mooi op hun plaats. Ik voel me zelfzeker in de beha, want niets wiebelt pijnlijk mee op en neer en het model is best nog sexy.”