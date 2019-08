Een glaasje wijn of sigaret voor het slapengaan verpest je nachtrust meer dan koffie

Nele Annemans

07 augustus 2019

17u23

Bron: The Telegraph, Goed Gevoel 6 Fit & Gezond Goed nieuw voor de koffielovers onder ons, slecht nieuws voor diegenen die graag nog een slaapmutsje drinken of roken voor het slapengaan. Uit een nieuwe studie blijkt namelijk dat cafeïne minder effect heeft op je slaap dan alcohol of nicotine.

Tot die vaststelling kwamen onderzoekers van de Florida Atlantic University nadat ze 785 mensen hun slaappatroon via sensoren en slaapdagboeken gedurende 5.164 dagen bestudeerden. Daarbij analyseerden ze niet alleen het aantal uren slaap, maar ook de kwaliteit van de nachtrust bij elke proefpersoon en hoeveel alcohol, cafeïne of nicotine ze consumeerden binnen de 4 uur voor het slapengaan.

Daaruit bleek dat zowel alcohol als roken een negatief effect had op hun slaap. Nicotine was zelfs de stof die het meest geassocieerd werd met een verstoorde nachtrust. Zo ontdekten de onderzoekers dat bij mensen die lijden aan slapeloosheid, roken voor het slapengaan zorgde voor 42 minuten minder slaap.

Veel rokers steken ter ontspanning nog een sigaretje op voor ze gaan slapen, maar eigenlijk creëren ze zo het tegenovergestelde effect van wat ze hopen te bereiken, want nicotine heeft hetzelfde opwekkende effect als cafeïne. Geen wonder dus dat rokers er gemiddeld dubbel zo lang als niet-rokers over doen om in te slapen. Als je slecht inslaapt, is het dus raadzaam om te stoppen met roken. Lukt dat je niet, rook dan zeker ‘s avonds niet meer, want het zou zo’n 4 uur duren voor de slaapverstorende nicotine weer uit je lichaam verdwenen is.

Alcohol is dan wel een goed inslaapmiddel, maar belemmert het doorslapen en de kwaliteit van je slaap. “We weten dat ademstops het vaakst optreden tijdens de overgang van wakker naar lichte slaap én tijdens de remfase: 2 slaapfasen die na het drinken van alcohol vaker voorkomen dan anders. Bovendien doet alcohol de neusslijmvliezen opzwellen, waardoor je door de mond gaat ademen en de kans op apneu opnieuw toeneemt”, vertelt professor Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum in het UZ Antwerpen.

Zwarte goud

Het meest verrassende resultaat? Cafeïne had geen invloed op de nachtrust van de deelnemers. Maar vooraleer je nu sloten van het zwarte goud gaat drinken, waarschuwen de auteurs van de studie dat sommigen meer of minder gevoelig zijn aan cafeïne dan anderen. Jij kan dus sterker reageren op een kopje koffie dan de deelnemers aan het onderzoek waardoor je zelfs na een slokje de slaap niet meer kan vatten. Dokter Dirk Devroey, diensthoofd Huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en huisarts raadt zelfs aan om helemaal geen koffie te drinken. “Het beste is eigenlijk om helemaal geen koffie te drinken. Als je het toch moeilijk hebt om je geliefkoosde drankje volledig af te zweren, hou het dan bij maximaal 2 kopjes per halve dag. De schadelijke effecten van 4 kopjes koffie per dag zijn namelijk heel beperkt. Als je die dosis verdraagt, er geen hoofdpijn, hoge bloeddruk of zure oprispingen van krijgt, hoef je niet te stoppen met koffiedrinken.”

Hetzelfde effect geldt trouwens voor thee. Devroey: “In thee zit theïne, wat lijkt op cafeïne, en in dat opzicht is thee dus niet beter dan koffie. Daarom is het ook bij thee aangeraden om het maximum van 2 kopjes per halve dag niet te overschrijden.”