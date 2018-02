Een gezonde rug met oefeningen en tips van kinesist Lieven Maesschalck

12% van langdurig ziekteverzuim te wijten aan rugproblemen Inge Stiers

10 februari 2018

16u30 7 Fit & Gezond Eén op de vijf Belgen heeft problemen met de rug. In de meeste gevallen is er echter geen duidelijke oorzaak voor de klachten te vinden. «Die aspecifieke rugpijn komt doordat we te weinig bewegen», zegt Lieven Maesschalck. «Omdat we zoveel zitten, onderbelasten we onze rug- en buikspieren, met rugpijn tot gevolg.»

In ons land wordt een kleine 12% van het ziekteverzuim van 28 dagen of langer veroorzaakt door lage rugpijn. De oorzaak? Ons sedentair leven. «We zitten gewoon veel te veel», zegt Lieven. «We staan op. We ontbijten: we zitten. We gaan met de auto of met de trein naar het werk: we zitten. We zijn op kantoor: we zitten. ’s Avonds komen we thuis en gaan in de zetel... zitten. Op die manier gebruiken we onze rug- en buikspieren veel te weinig, waardoor ze onderbelast worden. En dat veroorzaakt het gros van de rugproblemen. Natuurlijk kan rugpijn ook ontstaan door reuma, een trauma, erfelijkheid, een hernia of een tumor, maar dat is slechts de minderheid.»

«Het meest voorkomende probleem is de aspecifieke rugklacht, een verzamelnaam voor rugpijn waarvoor geen aanwijsbare reden te vinden is. Die komt voor op alle leeftijden, niet alleen bij vijftigers, maar ook bij jonge mensen in de groeifase, want ook zij zitten te veel op school, zij gamen en bewegen dus ook te weinig. Nochtans is dat een verhaal dat je makkelijk kan vermijden. De aspecifieke rugklachten kan je met eenvoudige bewegingsvormen en oefeningen voorkomen. Er zijn duizenden oefeningen op het internet en apps om je core stability, zoals dat dan heet, te versterken.»

