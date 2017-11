Een gewone of elektrische tandenborstel: wat werkt nu het best? Sophie Vereycken

08u01

Bron: The Telegraph 3 Thinkstock Fit & Gezond Het is het eerste wat je doet zodra je opstaat, en ook voor het slapengaan krijgen je tanden opnieuw een flinke poetsbeurt. Schouderklopje voor jezelf. Maar niet té enthousiast, want zo lang je nog steeds handmatig staat te schrobben, maakt het eigenlijk niet veel uit wat je doet. "Elektrische tandenborstels zijn oneindig veel beter in het verwijderen van tandplak," leggen twee Britse tandartsen uit.

Het mag dan wel heerlijk oldschool voelen wanneer je aan honderd per uur met die tandenborstel over je tanden raast, veel haalt het niet uit. Kortom: je kan jezelf de moeite besparen en het ding beter in de vuilnisbak kieperen. "Er is quasi geen competitie tussen een gewone tandenborstel en een elektrisch exemplaar", aldus tandartsen Mike Heffernan en Toby Edwards-Lunn.

Tandplak verwijderen

"Elektrische tandenborstels zijn oneindig veel beter in het verwijderen van tandplak. Dat komt omdat je tandplak er niet zomaar af kan wrijven, je hebt er echt héél veel inspanning voor nodig. Een elektrische tandenborstel zal je het betere schuur- en schrobwerk uit handen nemen, waardoor je je kan focussen op wat er ook erg toe doet: je poetstechniek."

Hoe poetsen?

"Je kiest best een opzetstuk ter grootte van een kleine tand, dat liefst zowel voorwaarts als achterwaarts kan roteren. Tijdens het poetsen moet je een hoek van 45 graden ten opzichte van je tandvlees aanhouden. Let erop dat je de drie oppervlakken van je tand poetst: de buitenkant, de binnenkant en de onderkant, en vergeet natuurlijk ook de overgang naar je tandvlees niet. En ja, dat doe je maar liefst twee minuten lang. Gebruik een stopwatch of een timer om er zeker van te zijn dat je lang genoeg poetst."

"Let ook op dat je tandenborstel altijd goed opgeladen is, de snelheid waarmee het opzetstukje roteert, is immers ook van belang voor een goede en efficiënte poetsbeurt. Ga ook niet te hard duwen, hou de tandenborstel gewoon zachtjes tegen je tanden aan. Al het harde werk wordt immers al voor je gedaan. Trouwens, als je een tandenborstel hebt met een dunner opzetstuk dat uitloopt in een punt, gebruik dat dan ook: dit is het ideale hulpmiddel om de binnenkant van je onderste tanden te poetsen, een stuk dat veel mensen vergeten."