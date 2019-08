Een figuur als Selena Gomez? Haar personal trainer geeft tips Valérie Wauters

12 augustus 2019

12u54

Bron: Health 2 Fit & Gezond Wie buikspieren en billen zoals Selena Gomez wil neemt er misschien best meteen even een yogamatje bij. Wij delen vandaag immers graag de tips van Amy Rosoff Davis, haar personal trainer.

Amy Rosoff Davis is een expert als het aankomt op celebrities trainen. Naast Selena Gomez heeft ze nog een hele reeks andere bekende lijven die ze in vorm houdt. “Ik hou het vooral graag leuk”, zegt de personal trainer. “Ik weet dat mijn klanten van afwisseling houden, en daar zorg ik dan ook voor. De ene dag las ik daarom een sessie kickboksen in, de volgende dag een yogales en de daaropvolgende dag een uurtje af en aan touwtjespringen. De mensen die ik train weten dat ze van mij een afwisselend trainingsprogramma kunnen verwachten, en dat vinden ze leuk.”

Het is trouwens niet alleen om het leuk te houden dat Rosoff Davis zoveel variatie in haar workouts brengt. “Veel mensen weten niet dat je zowel cardio als spierverstevigende oefeningen moet doen om resultaat te zien. Om een mooi gespierd lijf te krijgen en je metabolisme op volle toeren te laten draaien moet je spierverstevigende oefeningen doen. Maar ook cardio mag je niet vergeten, omdat dit ervoor zorgt dat je uithoudingsvermogen krijgt en calorieën verbrandt.”

Volgende vier oefeningen doet Amy regelmatig met Selena:

Oefening 1

Sta met je voeten iets breder dan heupbreedte uit elkaar. Buig naar voren en plaats je handpalmen op de grond, buig hierbij iets door je knieën als het moet. ‘Wandel’ zo met je handen naar voren tot je de plankpositie bereikt. Pomp vervolgens één keer. Strek vervolgens je armen weer zodat je op een hoge plankpositie uitkomt. Til je rechterhand van de grond en tik je linkerschouder aan. Doe vervolgens hetzelfde met je linkerhand en rechterschouder. Herhaal 5 keer en ‘wandel’ vervolgens met je handen terug naar achteren zodat je uiteindelijk rechtop komt te staan. Herhaal de volledige oefening 5 à 10 keer.

Oefening 2

Ga met de voeten iets breder dan heupbreedte uit elkaar staan, de tenen in een hoek van ongeveer 45 graden naar buiten gericht. Neem een gewichtje van 0,5 kilogram in elke hand en hou je armen naar beneden, je ellebogen in een hoek van 90 graden naar buiten gericht, zodat je onderarmen parallel zijn met de vloer. Buig vervolgens door de knieën en laat je heupen zakken zodat ook je dijen evenwijdig zijn aan de vloer. Dit is je startpositie. Buig op en neer door de knieën, terwijl je afwisselend de armen in startpositie houdt en vervolgens opheft totdat ze zich horizontaal uitgestrekt op schouderhoogte bevinden. Herhaal 30 tot 50 keer.

Oefening 3

Ga op je rug op een yogamat liggen met de benen tegen elkaar en de armen gestrekt achter je hoofd. Rol naar links tot je weer op je rug ligt. Eens je een volledige omwenteling achter de rug hebt buig je je knieën en plaats je je voeten stevig op de grond. Beweeg vervolgens je bovenlichaam naar je knieën en doe je armen naar voren. Ga daarna langzaam weer in startpositie liggen en rol weer de andere richting uit. Herhaal de de sit-up. Dit is één volledig oefening. Herhaal 10 keer.

Oefening 4

Ga op je linkerheup zitten met beide benen op elkaar. Buig je benen zodat je voeten achter je zijn. Plaats de linkerhand op de grond voor ondersteuning en zet je rechterhand op je rechterheup. Dit is je startpositie. Til je heupen op en steun op je linkerknie terwijl je je rechterbeen optilt en het recht diagonaal uitstrekt. Hou je heupen in de lucht en breng je rechterbeen terug naar beneden tot beide knieën elkaar weer raken. Hef vervolgens beide knieën op, zodat je een zijwaartse plank doet. Hou enkele seconden aan en ga daarna rustig weer in je startpositie zitten. Herhaal 30 keer.