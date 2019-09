Een dutje doen kan je bloeddruk helpen te verlagen Nele Annemans

23 september 2019

17u11

Bron: Everyday Health 0 Fit & Gezond Iedereen heeft weleens last van een namiddagdip. Maar wat doe je dan het best? Ertegen vechten en verder werken of toch even rusten? Als je je bloeddruk in de gaten wil houden, kies je beter voor de laatste optie. Dat blijkt alvast uit een nieuw onderzoek.

Het is al langer geweten dat dutjes een positief effect kunnen hebben. Je voelt je immers instant frisser en energieker. In bepaalde culturen is het zelfs een gewoonte om ‘s middags even de ogen te sluiten. En daar blijkt nog een groot voordeel aan te zijn verbonden.

Cardioloog Manolis Kallistratos ontdekte eerder al dat dutjes voor een lagere bloeddruk zorgen bij mensen die lijden aan ernstige hypertensie, of een te hoge bloeddruk. Maar voor een nieuwe studie wilden de cardioloog en zijn team uitzoeken of een soortgelijk effect kan worden waargenomen bij een veel grotere groep mensen bij wie de bloeddruk goed onder controle is maar die toch kunnen profiteren van de voordelen van een iets lagere bloeddruk. “Een bloeddrukdaling van slechts 2 mmHg, kan het risico op cardiovasculaire aandoeningen zoals een hartaanval al tot 10% verminderen”, vertelt Kallistratos.

Voor de studie werden 212 volwassenen onderzocht met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar en een gemiddelde systolische bloeddruk (of onderdruk) van 129,9 mmHg. Elke proefpersoon droeg gedurende 24 uur een bloeddrukmeter, waarbij sommige deelnemers een middagdutje deden en anderen niet. De gemiddelde duur van het dutje bedroeg 49 minuten.

5,3 mmHg

Wat bleek? Na het uitsluiten van andere factoren als leeftijd, geslacht, medicatie en levensstijlfactoren als fysieke activiteit, roken, alcohol-, koffie en zoutinname, ontdekten de onderzoekers dat de systolische bloeddruk van degenen die ‘s middags even gingen dutten 5,3 mmHg lager lag dan die van de deelnemers die dat niet deden.

Ter vergelijking: veranderingen in je levensstijl, zoals het verminderen van je zout- of alcoholinname, verlagen je bloeddruk gemiddeld met 3 tot 5 mmHg. Een lage dosis medicatie tegen hypertensie verlaagt hem met 5 tot 7 mmHg.

Het is bovendien geweten dat je bloeddruk stijgt als je te weinig slaapt. Dat vertelde professor Johan Verbraecken, medisch coördinator van het Slaapcentrum aan het UZ Antwerpen, al eerder aan De Morgen. “Op korte termijn is dat omkeerbaar”, volgens de professor. “Maar door jarenlang roofbouw te plegen op je lichaam door te weinig te slapen, kan je uiteindelijk wel een permanente hoge bloeddruk krijgen. Hoe langer het probleem aanwezig blijft, hoe groter de kans op blijvende veranderingen.”