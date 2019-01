Een buikje? Dat heeft mogelijk een invloed op de grootte van je hersenen NA

10 januari 2019

17u06

Bron: Time, CNN 1 Fit & Gezond Te veel lichaamsvet werd eerder al gelinkt aan enkele nadelige gezondheidseffecten waaronder een verhoogt risico op hartaandoeningen, type 2 diabetes en ademhalingsproblemen, maar nu is er ook een verband gevonden tussen het lichaamsvet rond je middel en de hersenen.

Voor een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Neurology analyseerden onderzoekers de hersencellen van 10.000 mensen. In de studie vergeleken de wetenschappers de BMI (de verhouding tussen je gewicht en lengte) en de verhouding tussen je taille en heup met MRI-scans van de hersenen.

Wat bleek? De mensen met zowel een hogere BMI als een hogere taille-heupverhouding hadden minder grijze massa in de hersenen in vergelijking met hun slankere medemens. “De grijze massa verkleinde lineair naarmate er meer vet rond het middel werd gemeten”, aldus hoofdauteur van de studie en hoogleraar bewegingsgeneeskunde van de universiteit van Loughborough Mark Hamer. Bij mensen met een hoge BMI, maar lagere taille-heupverhouding was het volume ongeveer gelijk aan dat van volledig gezonde mensen. In het verleden bleek ook al dat het vet rond je middel vaak een betere indicator is voor je gezondheid dan je BMI.

“We wisten al dat obesitas veel negatieve gevolgen heeft op ons lichaam, dus het niet verrassend dat de ziekte ook een effect heeft op onze hersenen”, vertelt Hamer. En zelfs met het uitsluiten van andere factoren als rookgedrag, opleiding, fysieke activiteit en geschiedenis van psychische problemen, bleef het effect erg sterk.

De studie toonde ook aan dat vooral de gebieden die je motivatie en beloning regelen kleiner waren. “Toch is het onduidelijk of het verschil in de hersenstructuur leidt tot obesitas of de ziekte leidt tot veranderingen in de hersenen”, voegt Hamer er nog aan toe.

Het is duidelijk dat verder onderzoek nodig is om het fenomeen beter te begrijpen. Uit eerdere studies blijkt wel dat mensen die afvallen hun hersenvolume opnieuw kunnen verbeteren.