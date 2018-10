Een bootcamp voor je kont en 5 andere originele trends in de wellnesswereld Liesbeth De Corte

18 oktober 2018

11u04

Je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat in Los Angeles wel een nieuwe hype om je te helpen ontspannen. We sommen alvast de 6 meest opvallende wellnesstrends op die - je weet maar nooit - misschien ook naar ons land overwaaien.

Bünda work-out

Dankzij de Kim Kardashians van deze wereld droomt menig vrouw van een welgevormde kont. Dankzij squats kan je werken aan een ronde derrière, maar eerlijk toegegeven: zulke oefeningen zijn na een tijdje best saai. In Los Angeles zijn ze met een oplossing op de proppen gekomen: Bünda, oftewel een bootcamp voor je kont.

Eerst moet jij je in het zweet werken op een fitnesstoestel dat de Stairmaster heet, vervolgens kruip je op het zogenoemde Bünda Station, dat voorzien is van allerlei elastieken koorden om je squats, bridges en lunges nog wat moeilijker te maken.

Holy Yoni-olie

Heb je nog nooit van Moon Juice gehoord? Dit merk werd opgericht door lifestylegoeroe Amanda Chantal Bacon en staat bekend om voedingssupplementen en proteïnepoeders in leuke verpakkingen. Een greep uit het aanbod: Brain Dust en Sex Dust, poeders die je mentale en seksuele uithoudingsvermogen moeten verbeteren.

Holy Yoni is het nieuwste paradepaardje van Moon Juice. Leuk weetje: Yoni is Sanskriet voor vagina. Het gaat dus om een olie voor ‘daarbeneden’. Het goedje zou je huid elastischer maken en een aangename geur bezorgen.

En hoewel het in de VS erg in de smaak valt, ons lijkt het echter niet verstandig om daar een olie te smeren - of erger - in te brengen. Willen of niet, je vagina hoort nu eenmaal niet als een of ander tropisch fruit te ruiken. Elke dag een wasbeurt met lauwwarm water blijft de beste optie.

Energetische therapie

Een lekker glas wijn, babbelen met vrienden, een heet bad. Meer heb ik niet nodig om eens heerlijk te ontspannen. Maar aan de overkant van het water mag het wat meer zijn. Volgens lifestylemagazine Glamour vind je in Los Angeles verschillende professionele heksen (ja, echt) en spirituele goeroes bij wie je energetische behandelingen kunt volgen.

Als u zich net verslikt hebt in uw koffie, dan bent u niet de enige. Het gaat om een soort therapie die blokkades en verstoringen moet behandelen om je lichaam en geest opnieuw in balans te brengen. Dat gebeurt vaak aan de hand van meditatie en Reiki, een Japanse behandeling waarbij aanrakingen en bepaalde handposities je meer energie moeten geven.

Angstcoaches

In tegenstelling tot therapeuten zijn angstcoaches mensen die dag in dag uit klaarstaan met advies om om te gaan met je emoties en angsten. “Ze voelen zich dan ook meer betrokken dan een therapeut”, zegt Michelle Pellizzon, de oprichtster van Holisticism, een site die draait rond holistische geneeswijzes. De coaches zijn vaak ook jong en begrijpen dus goed wat er in het hoofd van een millennial omgaat. “Ze durven de dingen ook op een zachte, maar ‘non-bullshit’ manier zeggen.”

Thermage en Ultherapy

Een strak velletje. Sinds jaar en dag is dat de droom van Hollywoodsterren die een jaartje ouder worden. Maar omdat té veel botox ook zo z‘n nadelen heeft, duiken steeds meer alternatieven de kop op. Zo zweert Gwyneth Paltrow bij Thermage, een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven die de aanmaak van nieuw collageen stimuleert, het stofje dat verantwoordelijk is voor de stevigheid en elasticiteit van je huid.

Ook Ultherapy wordt steeds populairder. Zo wordt gefluisterd dat actrice Jennifer Aniston een grote fan is van deze methode, die ook de aanmaak van nieuw collageen stimuleert.

Marine phytoplankton

Elke zichzelf respecterende foodie kent matcha, het Japanse groene poeder dat bomvol antioxidanten zit en je een energieboost zou bezorgen. In Los Angeles krijgt het groene wonderpoeder concurrentie van marine phytoplankton. Kort gezegd: een soort zeewier dat 90% van de zuurstof die wij inademen voorziet. Om die reden noemt NASA het ook de belangrijkste plant op deze aardbol.

Wat foodies vooral fascineert, zijn de essentiële voedingsstoffen die in marine phytoplankton zitten, zoals chlorofyl, omega 3-vetzuren, vitaminen, mineralen, antioxidanten en eiwitten. Een halve theelepel per dag, eventueel gemixt met water, limoensap en wat honing, meer heb je niet nodig.