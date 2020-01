Een Belg op de tien slikt zware pijnstillers Margo Verhasselt

24 januari 2020

09u05

Bron: Belga 2 Fit & Gezond Het aantal Belgen dat verslavende, morfineachtige pijnstillers slikt, is in 10 jaar met 56% toegenomen: van 716.508 in 2008 naar 1,12 miljoen in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Riziv, zo berichten De Standaard en Het Nieuwsblad.

Meer dan 1 miljoen Belgen kreeg in 2018 een voorschrift voor tramadol, een zware pijnstiller. 80.000 landgenoten kochten een dosis van het nog sterkere oxycodon. In totaal kregen 1,12 miljoen landgenoten verslavende morfineachtige pijnstillers voorgeschreven. Een onrustwekkende trend, vinden artsen. Want het stijgende misbruik van opioïden kan tot zware verslavingen leiden, een overdosis kan fataal zijn.

Volgens specialisten is vooral bewust misbruik een probleem, bijvoorbeeld patiënten die bij verschillende huisartsen langsgaan voor een voorschrift of die dealen. Ze stellen voor om de medische dossiers aan de farmaceutische dossiers te linken, en artsen en apothekers daar toegang toe te geven. Maar dat stuit op het beroepsgeheim en de privacywetgeving. “De arts en de apotheker kunnen onderling alleen informatie over de gegevens van het medische voorschrift uitwisselen, niet over de voorschriften van andere artsen”, zegt prof. Michel De Neyer van de Orde der Artsen. Bovendien moeten patiënten “geïnformeerde toestemming” geven. “We moeten dringend op zoek naar een evenwicht tussen de eerbiediging van de private levenssfeer en het beroepsgeheim enerzijds, en de zorgkwaliteit en de bescherming van de volksgezondheid anderzijds.”