Een andere smaakzin en drie andere vreemde gevolgen van koud weer Liesbeth De Corte

29 oktober 2018

29 oktober 2018

De temperaturen blijven maar zakken. Het bewijs: ondergetekende moest deze ochtend voor de eerste keer krabben om door de autoruit te kunnen zien. Maar wist je dat ook je lichaam reageert op de koude? Vier verrassende neveneffecten van het gure weer, het ene al iets leuker dan het andere.

1. Je libido krijgt een boost

Wanneer regen en wind buiten te keer gaan, is het logisch dat je zin hebt om onder een dekentje te kruipen. En dan nog het liefst samen met je lief. Maar volgens dokter Richard Honaker is er nog een andere reden dat je tijdens de herfst en winter een groter libido hebt. Bij het veranderen van de seizoenen ondergaat je lichaam ook enkele veranderingen. Zo heeft een Israëlische studie aangetoond dat de kwaliteit van sperma toeneemt tijdens het najaar en de wintermaanden. Volgens nog een ander onderzoek gaat dat gepaard met meer testosteron, wat de zin in een vrijpartij vergroot.

2. Je eten proeft anders

Dat de verwarming voor droge lucht binnenshuis én een droge huid zorgt, heb je zeker al een keer gehoord. Honaker beweert dat die droge lucht nog een neveneffect heeft: ook je neusslijmvlies kan uitdrogen en opzwellen. Dat zorgt niet alleen voor een jeukende of verstopte neus, maar het kan ook zijn dat dingen anders gaan smaken en ruiken. De oplossing? Je neus spoelen met een zoutwateroplossing, af en toe een warm bad nemen of investeren in een luchtbevochtiger.

3. Je moet vaker plassen

Neen, je beeldt het je niet in dat je vaker nood hebt aan een toiletpauze als het koud is. Volgens onderzoekers van de KU Leuven is dat ook écht zo. Als het kouder wordt, gaat een bepaald ionenkanaaltje in je lichaam een signaal doorgeven waardoor de blaas samentrekt, en jij dus moet plassen.

4. Je nachtrust kan eronder lijden

Als het echt koud wordt, is het verleidelijk om de verwarming op volle toeren te laten draaien zodat je altijd een lekker warme slaapkamer hebt. Toch is dat geen goed idee. Niet alleen veroorzaakt de verwarming droge lucht, maar je lichaam past zich ‘s nachts ook vlotjes aan aan de kamertemperatuur. Door te zorgen voor een frisse, verluchte kamer daalt je lichaamstemperatuur net genoeg om beter te slapen.