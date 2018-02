Druk druk druk: dit zijn de beste natuurlijke middeltjes tegen stress Goed Gevoel

27 februari 2018

13u04 1 Fit & Gezond Heb jij vaak last van stress? Wij vroegen aan dokter Jutta Borms hoe je er op een natuurlijke manier komaf mee maakt.

Dokter Jutta Borms, holistisch huisarts: "Stress is bijna niet meer weg te denken in deze tijden van angst, depressies en burn-outs. Daarom is er nood aan een medisch antwoord, het liefst afkomstig van Moeder Natuur. Want hoewel antidepressiva en benzodiazepinen snel handvatten kunnen bieden, is het gebruik door de vele neveneffecten en het verslavende vermogen ervan alleen in uiterst uitzonderlijke situaties en kortstondig te verantwoorden."

Als je veel last hebt van stress kunnen de volgende tips alvast een handje helpen volgens Jutta Borms:

- Volg een cursus mindfulness of ademhalingsoefeningen bij een erkend therapeut.

- Een coach kan je een tijd mee op sleeptouw nemen om diepgewortelde gedragspatronen te leren veranderen.

- Beweeg meer. Yoga is bijvoorbeeld een goede manier om verlost te raken van stress. Het herstelt namelijk de balans tussen je lichaam, geest en ziel (de essentie van je wezen). Eigenlijk komt het erop neer in een soort flow te raken waardoor er een shift gebeurt van ‘steeds in het hoofd zitten’ naar toegang krijgen tot je intuïtie en het gevoel van ‘in je lijf te duiken’. Veel mensen ‘voelen’ niet meer doordat ze niet meer verbonden zijn met hun lichaam, en emoties en stress zich opstapelen; met alle gevolgen van dien.

- Ook het aanpassen van je voedingsgewoontes kan stress verlichten. Eet vooral voeding die rijk is aan magnesium zoals granen, eieren, gedroogd fruit, groenten en vis, en aan vitamine B zoals granen, peulvruchten, gevogelte ... Drink daarnaast minstens anderhalve liter water per dag en vermijd zo veel mogelijk exciterende stoffen zoals alcohol, koffie en tabak.

- Zorg voor een regelmatig slaappatroon, las voldoende pauzes in en leer mediteren.

Het mentaal leren omgaan met stress is cruciaal, maar ook bepaalde natuurlijke middeltjes kunnen helpen bij stress:

- Sint-janskruid kan soelaas bieden als antidepressivum.

- Een kop kamillethee bezorgt je een betere nachtrust.

- Systematisch kan je Bioptimum Stress nemen (Boiron) of MetaRelax (Metagenics), allebei middelen op basis van magnesium, taurine en vitamine B.

- Bij erge nervositeit kan je Kalium phosphoricum 15 CH, Gelsemium 9 CH en Ignatia 9 CH combineren. Neem vijf granules van elk, ’s morgens en ’s avonds, of vaker indien nodig.

- Als de stress gecombineerd gaat met angst, neem je Sedatif PC (Boiron), twee tabletjes tot driemaal per dag indien nodig.

- Bij een paniekaanval neem je Aconitum 30 CH, een dosis of tien granules te herhalen na elk halfuur indien nodig.

