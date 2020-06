Gesponsorde inhoud Droge handen door het vele wassen? Met deze dermatologische tips vermijd je ze Advertorial van La Roche Posay

Sinds COVID-19 kunnen we het niet genoeg blijven zeggen: je handen blijven wassen, blijft essentieel in de strijd tegen het virus. Maar dat vele wassen kan er wel eens voor zorgen dat je met droge handen achterblijft – die in het ergste geval zelfs eczeem kunnen vertonen omdat je beschermende huidbarrière wordt aangetast. Het goede nieuws? Door je handen op de juiste manier te wassen en te verzorgen, kan je droge handen makkelijk voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen: herken tijdig de symptomen

Er zijn heel wat symptomen waaraan je droge handen kan herkennen. Hoe sneller je de symptomen herkent, hoe sneller je de oorzaak kan aanpakken. De meest duidelijke symptomen zijn schilfering of vervelling, kloven, scheuren en wondjes met eventueel zelfs bloedingen. Zij worden vaak vooraf gegaan door minder opzichtige symptomen zoals jeuk aan de handen, roodheid, een pijnlijke, ruwe huid, fijne lijntjes en kleine velletjes bij de nagelriemen. Pak je ze snel aan, dan voorkom je dat je huid gaat scheuren of dat er wondjes ontstaan – erg belangrijk om te vermijden want net die zones zijn extra vatbaar voor bacteriën.

Pak je droge handen bij de oorzaak aan

Droge handen worden veroorzaakt door een vochttekort. In normale omstandigheden wordt de verdamping van vocht gereguleerd door de hoeveelheid talg en vet in de huid. Dit huidvet, dat zich tussen de hoorncellen van de huid bevindt, zorgt voor een beschermende laag. Maar wanneer die beschermlaag is aangetast, kan er te veel vocht verdampen en drogen je handen onvermijdelijk uit. Merk je dat je handen droog zijn, dan is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen zodat je de beschermlaag zo snel mogelijk kan herstellen en nadien kan oorkomen dat ze opnieuw uitdrogen.

1. Droge handen door ze veelvuldig te wassen

Het regelmatig wassen van je handen met zeep wast de beschermlaag van je handen, maar dat hoeft niet te betekenen dat je je handen minder vaak moet wassen. Kies wel voor lauw tot warm water in plaats van ‘heet’ water en vermijd een ‘handblazer’: dep je handen liever droog met een papieren doekje en gebruik thuis een zachte handdoek. Ook de zeep die je gebruikt is van groot belang. Heel wat zepen zijn immers geparfumeerd en tasten daardoor de beschermlaag van je huid aan. Er bestaan neutralere zepen met antibacteriële bestanddelen zoals koper, zink en mangaan die de huid zuiveren zonder haar natuurlijk evenwicht aan te tasten. De Cicaplast Wasgel B5 van La Roche-Posay is een neutrale zeep die reinigt zonder uit te drogen en die geïrriteerde of broze, droge huidzones meteen kalmeert.

2. Droge handen door de verkeerde beschermende verzorgingsproducten

De ene handcrème is de andere niet. Net zoals zeep bevatten veel handcrèmes stoffen die de huid kunnen uitdrogen. Kies daarom voor producten die zacht zijn voor de huid.

Kies voor een geurloze handcrème die de huidbarrière enerzijds herstelt, maar anderzijds ook actief beschermt. Daarvoor zijn niacinamide en glycerine onmisbare ingrediënten: terwijl niacinamide beschermt, vormt glycerine een beschermlaag die bestand is tegen wassen en wrijven. Beiden vind je terug in de Cicaplast herstellende barrière handcrème van La Roche-Posay die meteen wordt geabsorbeerd. Smeer de handcrème ook steeds op je handen voor het slapen gaan: ’s nachts regenereert en herstelt je huid zich en met een handcrème geef je dat natuurlijke herstelproces nog een laatste duwtje in de rug. Vergeet niet om gedurende de dag voldoende water te drinken en denk er aan om ook je handen in te smeren met een zonnecrème als je in de zon komt: op die manier kan je huid ook beter haar natuurlijke vochtbalans behouden.