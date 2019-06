Driemaal per week rood vlees eten verhoogt kans op vroege dood met 10% Florian Van Impe

13 juni 2019



Drie keer per week rood vlees eten verhoogt het risico op vroegtijdige dood met 10 procent, dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ruil je één portie rood vlees per dag voor één portie vis, dan verlaag je het risico op overlijden al met 17 procent.

Een hoge inname van rood vlees, zoals rundvlees, varkensvlees en lamsvlees, werd eerder al in verband gebracht met een aantal gezondheidsproblemen, waaronder diabetes type 2, hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker. Maar er was echter weinig bekend over hoe veranderingen in de hoeveelheid geconsumeerd rood vlees het risico op vroegtijdige sterfte kunnen beïnvloeden.

Om dat verder te onderzoeken, heeft een team van onderzoekers van Harvard T.H Chan School of Public Health in Massachusetts gekeken naar het verband tussen de consumptie van rood vlees over een periode van acht jaar met de sterfte in de daaropvolgende acht jaar.

De onderzoekers gebruikten gegevens voor 53.553 in de VS geregistreerde vrouwelijke verpleegsters, met een leeftijd van 30 tot 55 jaar, van de Nurses’ Health Study (NHS) en 27.916 Amerikaanse mannelijke gezondheidswerkers, met een leeftijd van 40 tot 75 jaar, van de Health Professionals Follow-up Study (HPFS). Alle deelnemers waren aan het begin van het onderzoek vrij van hart- en vaatziekten en kanker.

Om de vier jaar werd de deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen waarin hen werd gevraagd hoe vaak zij het afgelopen jaar elk voedsel aten, variërend van “nooit of minder dan één keer per maand” tot “zes of meer keer per dag”. Tijdens de studieperiode bedroeg het totale aantal sterfgevallen door welke oorzaak dan ook 14.019 (8.426 vrouwen en 5.593 mannen). De belangrijkste oorzaken waren hart- en vaatziekten, kanker, ademhalingsziekten en neurodegeneratieve ziekten.

Na aanpassing voor leeftijd en andere potentieel invloedrijke factoren, stelden de onderzoekers vast dat het eten van zowel verwerkt als onbewerkt rood vlees 3,5 keer per week of meer gedurende een periode van acht jaar geassocieerd werd met een 10 procent hogere kans op overlijden.

Op dezelfde manier werd het verhogen van de inname van verwerkt rood vlees, zoals spek en worst, met 3,5 porties per week of meer geassocieerd met een 13 procent hoger risico op overlijden, terwijl het verhogen van de inname van onbewerkt rood vlees geassocieerd werd met een negen procent hoger risico.

Gezondere alternatieven

Het team ontdekte ook dat het ruilen van rood vlees voor gezondere alternatieven op basis van dieren of planten gepaard ging met een lager risico op overlijden bij zowel mannen als vrouwen. Het ruilen van één portie rood vlees per dag voor één portie vis was bijvoorbeeld gekoppeld aan een 17 procent lager risico op overlijden.

De onderzoekers zeggen dat de bevindingen “een praktische boodschap aan het grote publiek geven over hoe dynamische veranderingen in rode consumptie geassocieerd wordt met gezondheid”.

“Een verandering in de eiwitbron of het eten van gezond plantaardig voedsel zoals groenten of volle granen kan de levensduur verlengen”, schrijven ze.

Belasting op rood vlees

De studie volgt op een oproep van onderzoekers van de Universiteit van Oxford om een belasting op rood vlees op verwerkt voedsel zoals worst en spek in te voeren.

In november 2018 beweerden de onderzoekers dat het verhogen van de prijs van rood vlees met maximaal 80 procent tot bijna 6.000 doden per jaar zou voorkomen.

Wereldwijd zou dit 220.000 minder sterfgevallen per jaar betekenen en een besparing van 35 miljard euro als elk land een belasting zou invoeren.