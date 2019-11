Diabetes Liga Gesponsorde inhoud Drie verschillende soorten diabetes: hoe krijg je het, hoe herken je de symptomen en valt er mee te leven? Aangeboden door Diabetes Liga

12 november 2019

Diabetes duikt op in verschillende gedaantes: de meest voorkomende vormen zijn diabetes type 1, diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes. Loes, Anke en Herman vertellen hoe zij de diagnose kregen en hoe ze er nu mee omgaan.

“Ik kreeg kort na Pasen de diagnose. Oei, dacht ik, ik heb te veel paaseieren gesnoept!”

Zoet zwanger: het overkwam Anke Delahaye (45) uit Waarloos

“Ik was zes maanden zwanger van mijn dochter Kato (nu 17) toen ik de diagnose zwangerschapsdiabetes kreeg. Kort na Pasen was dat. Oei, dacht ik, ik heb te veel paaseieren gesnoept! Het nieuws overviel me een beetje, ik had totaal geen ervaring met diabetes en kende de aandoening amper. Ik was best bang: wat betekent dit voor de baby en voor mezelf? Gelukkig werd ik goed opgevolgd door mijn gynaecoloog, een diëtiste en een diabetesconsulent. Ze vertelden me dat ik door mijn verhoogde bloedsuikerwaarden kans maakte op een te grote baby, waardoor een keizersnede onvermijdelijk zou zijn. Ik moest goed op mijn voeding letten en hield een eetdagboek bij. Na elke maaltijd moest ik in mijn vinger prikken om mijn bloedsuikerwaarden te controleren. Door dat vol te houden, kwam ik tijdens mijn tweede zwangerschap zelfs amper bij.”

Discipline

“Ik heb nooit insuline moeten spuiten omdat ik wist wat ik kon en mocht eten en dit nauwlettend opvolgde. Dat leek me zowel voor de baby als voor mezelf het aangenaamst. Of ik dat moeilijk vond? Op zich niet, ik wist dat het om een beperkte periode van drie maanden ging en dat de gezondheid van mijn baby en mezelf op het spel stond. Het ging dus bijna vanzelf. Chapeau voor alle diabeten die levenslang op hun eten moeten letten en hun bloedsuikerwaarden voortdurend in de gaten moeten houden, ik weet niet of ik zoveel discipline aan de dag zou kunnen leggen.”

Lokroep van chocola

“De schrik dat ik bij mijn derde zwangerschap opnieuw met zwangerschapsdiabetes te maken zou krijgen zat erin, ja. Maar de baby en ik bleven gespaard! Ik maak nu één kans op twee om op latere leeftijd diabetes type 2 te ontwikkelen. Mijn deelname aan Climbing for Life, een initiatief van Diabetes Liga om sport en diabetes onder de aandacht te brengen, was voor mij een stimulans om te blijven sporten. Ik probeer ook gezond te eten. Heel af en toe kan ik niet aan de lokroep van chocola of koekjes weerstaan, maar meestal mijd ik toegevoegde suikers. Lotgenoten raad ik aan om bij de diagnose rustig te blijven en je te informeren. Aan zwangerschapsdiabetes zijn risico’s verbonden, dat klopt, maar als je gezond eet en voldoende blijft bewegen, ben je al op de goede weg. Lukt fietsen en hardlopen niet meer zo goed, probeer dan te wandelen of te zwemmen. Elke vorm van bewegen is een goed idee!”

“Ik had al enkele weken erg veel dorst. Na een kwartier was mijn waterfles leeg en begon ik te panikeren.”

Zo ontdekte Loes Vanwynsberghe (26) uit Deerlijk dat ze diabetes type 1 had: verminderd zicht en erg veel dorst

“Koken en bakken zijn mijn lust en leven. Ik schrok dan ook toen ik op mijn 19de de diagnose van diabetes type 1 kreeg: zal ik nu nog mogen proeven van mijn baksels? Die vrees bleek ongegrond: als je je bloedsuikerwaarden goed opvolgt, op tijd insuline injecteert en je gewicht op peil houdt, dan kan het geen kwaad om een taartje te eten. Diabetes type 1 ontwikkel je ook niet doordat je te veel suiker hebt gegeten, integendeel. Het is een auto-immuunziekte die wordt veroorzaakt door een fout in het afweersysteem. Mijn alvleesklier maakt zelf geen insuline meer aan, daarom injecteer ik mezelf vier keer per dag met insuline. Tussen snoepen of ongezond eten en het optreden van diabetes type 1 bestaat geen enkel verband.”

Lege waterfles

“Hoe ik merkte dat er iets niet klopte? Ik had al enkele weken erg veel dorst. Mijn waterfles was in de les na amper een kwartier al leeg en dan begon ik te panikeren. Ik moest en zou drinken, die drang werd onweerstaanbaar. Ook mijn zicht ging plots sterk achteruit, ik herkende mijn vriendinnen die aan de overkant van de straat liepen niet meer. Ook al had mijn zus al enkele jaren diabetes type 1, toch rinkelde er bij mij geen belletje. Misschien wilde ik de waarheid niet onder ogen zien? Het was mijn moeder die me een vingerprik aanraadde om te zien hoe het met mijn bloedsuiker gesteld was. Meteen was duidelijk hoe laat het was. Ik maakte meteen de klik: ik blijf niet bij de pakken neerzitten, ik ga er alles aan doen om mijn bloedsuiker zo goed mogelijk te regelen!”

Weg met de onbezonnenheid

“Diabetes heeft mijn leven zeker niet ondersteboven gehaald, ik ben altijd blijven reizen. Een stukje onbezonnenheid verdween wel: waar anderen zich zonder nadenken in het avontuur kunnen storten, moet ik toch twee keer nadenken. Heb ik mijn insulinepennen en -voorraad bij? Heb ik druivensuiker bij? Als ik reis naar landen met een groot tijdsverschil, wanneer moet ik dan precies spuiten? De moeilijkste situaties zijn die waarin ik niet weet welk eten er precies geserveerd wordt. Of als ik een hypo (te lage bloedsuiker) heb tijdens een belangrijke bespreking op het werk: moet ik dan op mijn tanden bijten en wachten met cola drinken? Met diabetes type 1 valt perfect te leven, maar toch wil ik de aandoening zeker niet minimaliseren. Soms zie ik mensen raar opkijken als ik een eclair eet: jij hebt toch diabetes? Van die misvattingen word ik moe. Veel mensen beseffen duidelijk niet hoeveel opvolging en controle de aandoening van ons vraagt.”

“Er is geen lichte of zware diabetes. Je hebt het wel of niet. Vergelijk het met een beenamputatie: je hebt je been nog, of je hebt het niet meer.”

Bij Herman Briké (49) uit Oplinter zit diabetes in de familie, maar hij was de ziekte lange tijd te slim af

“Zowel mijn ouders als mijn twee zussen en mijn broer hebben diabetes type 2. Dat ik als jongste van de familie op een dag ook getroffen zou worden, stond in de sterren geschreven. Maar ik sportte veel en lette op mijn voeding, waardoor ik de diagnose kon uitstellen tot mijn 39ste. Eerst kon mijn insulineproductie nog gestimuleerd worden met een pilletje, maar drie jaar geleden moest ik toch overschakelen op insuline-injecties. De diagnose van diabetes type 2 vond ik achteraf bekeken minder erg dan de overschakeling op insuline-injecties. Dat was een stap waarvan ik had gehoopt dat ik die nooit had moeten nemen.”

Vrijdag frietjesdag

“Ik heb altijd veel gefietst, gelopen en gefitnesst, en heb altijd gezond en evenwichtig gegeten. Ik wilde diabetes te slim af zijn, maar het blijkt niet tegen te houden. Toch wil ik niet als een pater leven: vrijdag is mijn frietjesdag. Het moeilijkst zijn de momenten waarop ik tijdens een werkvergadering of een belangrijk overleg een te lage bloedsuiker heb. Of als ik ergens langer blijf dan gepland en besef dat mijn insulinepen nog thuis ligt, zeer vervelend. Je moet als diabeet altijd bij de les blijven. Tijdens intensieve fietstochten wil ik weten hoe het met mijn bloedsuiker gesteld is, zonder dat ik mijn race moet onderbreken. Sensoren worden voor personen met diabetes type 2 helaas niet vergoed. Ook de hardnekkige misverstanden over de aandoening betreur ik. Ik krijg dikwijls de vraag of ik vroeger te veel suiker heb gegeten, nu überhaupt nog wel suiker mag eten, en of ik zware of lichte diabetes heb. Diabetes heb je of heb je niet, vergelijk het met een beenamputatie: je hebt je been nog, of je hebt het niet meer.”

Licht buiten adem

“De belangrijkste tip die ik kan geven aan mensen met of kans op diabetes type 2: beweeg! Een inspanning heeft impact op je bloedsuikerwaarden, ik ondervind van elke training telkens twee tot drie dagen voordeel. Niet dat je moet trainen tot je er bij neervalt, nee, licht buiten adem zijn is meer dan voldoende. Ga tuinieren, fietsen of wandelen, schaf je een hond aan, blijf vooral niet bij de pakken neerzitten. Het kost misschien een beetje moeite, maar de return is zo groot.”

