Dramaqueen of realist: is een hoestbui ’s nachts echt erger? Valérie Wauters

17 oktober 2018

10u02

Bron: Popsugar 0 Fit & Gezond Een van de allerbelangrijkste dingen die je lichaam nodig heeft om te herstellen van een verkoudheid is rust. Maar hoe komt het dan eigenlijk dat je hoest altijd duizend keer erger lijkt te worden eens je jezelf in bed nestelt voor enkele uurtjes slaap?

Lijkt het alleen maar zo, of is onze hoest ’s nachts echt erger dan overdag? Het antwoord op deze vraag is dat we ons absoluut niets inbeelden. Wanneer we neer gaan liggen om te slapen zal het slijm dat je lichaam bij een verkoudheid aanmaakt immers door de keel naar beneden glijden. Hierdoor worden er bepaalde zenuwen geprikkeld, die op hun beurt dan weer een stevige hoestbui kunnen opwekken.

Daarnaast helpt het ook niet dat de lucht droger is tijdens de nacht. Door bijvoorbeeld de verwarming aan te zetten in je slaapkamer onttrek je vocht uit de lucht, met alle gevolgen van dien. Door die droge lucht gaan onze luchtwegen en slijmvliezen in overdrive. Het gevolg daarvan: er wordt door ons lichaam nog meer slijm aangemaakt, dat op zijn beurt weer door de keel naar beneden glijdt en daar een hoestbui triggert.

Wat kan je er aan doen?

Hoewel je nachtelijk hoesten niet volledig kan vermijden, zijn er gelukkig manieren om het jezelf toch wat aangenamer te maken. Een eerste is bijzonder simpel: leg enkele extra kussens onder je hoofd, zodat je niet meer plat ligt en het slijm je dus minder kan irriteren. Daarnaast is investeren in een goede luchtbevochtiger ook een goed idee. En je kan natuurlijk ook altijd je toevlucht nemen tot een neusspray en een beetje Vicks op je borstkas.

Meer over gezondheid

ziekten