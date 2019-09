Dorst? Deze drank hydrateert beter dan water Valérie Wauters

30 september 2019

13u53

Bron: CNN 0 Fit & Gezond Zoek je een foto op het internet van iemand die aan het sporten is, dan heeft die persoon gegarandeerd een flesje water in de handen. Nieuw onderzoek wijst uit dat die flesjes water misschien beter zouden vervangen worden door melk.

Onderzoekers van de St. Andrews University in Schotland ontdekten dat water niet het beste drankje is voor een lichaam dat nood heeft aan hydratatie. Het team bestudeerde om tot deze conclusie te komen de effecten van 13 drankjes, geconsumeerd door mensen die zich in een euhydratatietoestand bevonden (niet gedehydreerd of extreem gehydrateerd). De testgroep van 72 gezonde en actieve mannen tussen de 18 en 35 werd hiervoor in drie groepen verdeeld. Tijdens het onderzoek dronk elke proefpersoon niet-bruisend water en drie willekeurig toegewezen andere dranken: bruisend water, cola, cola light, een sportsprank, ORS (oral rehydration solution), sinaasappelsap, bier, hete zwarte koffie, hete zwarte thee, koude zwarte thee, volle melk of magere melk.

Door de urineproductie van de mannen na elke drank te volgen, konden de wetenschappers een drankhydratatie-index (BHI) aan elke drank toekennen. Het team van St. Andrews ontdekten dat dranken met een beetje suiker, vet of eiwitten het beter deden dan water om de mannen gehydrateerd te houden. Het natrium in de melk werkt daarbij volgens de onderzoekers als een spons en houdt water in het lichaam vast en resulteert in de productie van minder urine.

Vruchtensappen en cola’s hadden een hogere hydratatiegraad in de eerste vier uur, maar hydrateren niet op lange termijn vanwege hun hoge suikerconcentraties, aldus de onderzoekers. Wanneer die suiker de dunne darm binnenkomt, wordt water uit het lichaam getrokken om deze te verdunnen, wat op zijn beurt weer resulteert in uitdroging.

De onderzoekers rangschikten daarop de 13 drankjes die ze onderzochten van meest naar minst hydraterend (gemeten in een testperiode van 4 uur).

- Magere melk

- ORS

- Volle melk

- Sinaasappelsap

- Cola

- Cola Light

- Koude thee

- Thee

- Sportdrank

- Plat water

- Bruisend water

- Bier

- Koffie