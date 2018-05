Door pure chocolade te eten ga je beter zien: klopt dit wel? Ronald Veldhuizen

14 mei 2018

17u03

Bron: de Volkskrant 0 Fit & Gezond Een onderzoek wees uit dat proefpersonen die pure chocolade aten, beter kleine lettertjes konden lezen en meer contrast konden onderscheiden. Klopt dit wel?

Van wie komt die claim?

"Het beste nieuws in tijden" noemt tijdschrift Men’s Health het: pure chocolade schransen valt goed te praten, want uit nieuw onderzoek zou blijken dat repen goed zijn voor de ogen. De Engelstalige pers, waaronder The Daily Mail en de Washington Times, pikte het nieuwtje eveneens op.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN