Door per dag zoveel stappen extra te zetten leef je langer (en het zijn er helemaal niet zoveel) Nele Annemans

02 juni 2019

09u33

Bron: Well+Good 0 Fit & Gezond De verste parkeerplek kiezen aan de supermarkt, de trap nemen in plaats van de lift, een korte wandeling na je lunch: het zijn maar enkele manieren om dagelijks meer stappen te zetten. Maar de keren dat ik al aan 10.000 stappen per dag zat, kan ik op een hand tellen. En volgens nieuw onderzoek hoef je er helemaal niet zoveel te zetten om langer te leven.

Voor een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift JAMA Internal Medicine, werden bijna 17.000 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar geanalyseerd. 4 jaar lang werd het aantal stappen die ze zetten bijgehouden en wat bleek? Bij vrouwen die per dag minstens 4.400 stappen zetten - wat veel minder is dan het standaardadvies van 10.000 - lag het sterftecijfer 41% lager dan bij vrouwen die gemiddeld slechts 2.700 stappen zetten. Haalden ze per dag 7.500 stappen of meer, dan daalde het sterftecijfer nog meer.

Elke dag 10.000 stappen zetten, lijkt misschien een grote uitdaging, maar 4.400? Fluitje van een cent! Loop je immers aan een gematigd tempo, dan zet je ongeveer 100 stappen per minuut, omgerekend betekent dat 44 minuten wandelen om je doel te bereiken.

Eerder kwam je hier ook al te weten dat de regel van 10.000 stappen per dag achterhaald is. Volgens het Universitair Sportcentrum van de KU Leuven doe je er goed aan om een 30 minuten per dag matig intensief te bewegen. Denk aan een wandeling maken of naar de supermarkt fietsen. Daarnaast moet je minstens 3 keer per week gedurende 20 minuutjes intensief bewegen, bijvoorbeeld joggen, zwemmen of hockey spelen.