Dood voetballertje niet uitzonderlijk: plots overlijden treft elk jaar 1 jongere op 100.000

12 september 2019

00u00 0 Fit & Gezond Het lijkt alsof jonge, sportieve mensen niks kan overkomen - of toch zeker hun hart niet. Maar volgens cardioloog Pedro Brugada is zo'n plotse dood ook bij min-25-jarigen niet uitzonderlijk. "Het gebeurt bij 1 op de 100.000."

"In de volksmond wordt vaak gesproken over hartfalen, maar dat is niet helemaal correct. Hartfalen betekent in medische termen 'mechanische hartinsufficiëntie'. Juister is het om het te hebben over een onverwachte dood, en die is ook bij mensen jonger dan 25 jaar niet zo uitzonderlijk", zegt Pedro Brugada, Belgiës bekendste hartspecialist. "Elk jaar gaat het om 1 overlijden per 100.000 inwoners. Na de leeftijd van 25 neemt dat toe tot 1 persoon per 10.000 inwoners. Bij mensen ouder dan 60 gaat het zelfs om 1 onverwacht overlijden per 1.000."

Volgens Brugada is het mogelijk dat de 13-jarige Emiel Degrande een erfelijke ziekte had die de structuur van zijn hart had aangetast. "Een aangeboren afwijking kan ertoe geleid hebben dat zijn hart stilgevallen is, dat het plots geen activiteit meer vertoonde. Ofwel is het hart chaotisch beginnen te pompen. Dat laatste proberen de hulpverleners dan te verhelpen met een defibrillator. Door het toedienen van een elektrische schok wordt het hart weer in een normaal ritme gebracht."

Oorzaken uitsluiten

"Er moet in ieder geval een autopsie gebeuren bij de tiener, al was het maar om andere oorzaken uit te sluiten. Het is weinig waarschijnlijk, maar de jongen zou bijvoorbeeld ook vergiftigd kunnen zijn. Hij voelde zich in het weekend al onwel: je moet dus alles uitsluiten. Daarnaast moet er onderzoek komen om te weten of een ziekte in de familie aanwezig is."

Toen de tiener naar het ziekenhuis gebracht werd door zijn ouders, vonden de dokters niet meteen de oorzaak van zijn pijn. Brugada vindt dat helemaal niet vreemd: "Jammer genoeg komt het heel vaak voor dat er bij mensen met ernstige problemen niets te zien is op het moment dat een arts hen onderzoekt."