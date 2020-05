Doneer je coronacoupe en steun zo Think Pink met #lokdonation Margo Verhasselt

19 mei 2020

14u53 0 Fit & Gezond Na twee maanden was het gisteren eindelijk zover: kappers mochten de deuren van hun salons opnieuw openen. Heel wat mensen haasten zich dan ook naar de kapperszaak om hun verwilderde coupe onder handen te laten nemen. Al vraagt liefdadigheidsorganisatie Think Pink om daar nog even mee te wachten.

Think Pink vraagt via haar nieuwe campagne #lokdonation om je toch niet te snel naar de kapper te reppen. Coronacoupe’s kunnen immers binnenkort gedoneerd worden aan het goede doel. De lange paardenstaarten kunnen van pas komen bij het ‘Geef om Haar Fonds’ van Think Pink. Het gedoneerde haar wordt gebruikt om pruiken te maken en kan zo verkocht worden aan vrouwen die hun lokken verloren door kanker.

Dit is natuurlijk het uitgelezen moment om dat fonds nog eens in de spotlight te plaatsen, aangezien velen nog even moeten wachten op hun kappersbeurt. De lokken moeten 30 cm lang zijn om gedoneerd te worden. Deel na het bezoek aan de kapper een foto van jouw lokken met de hashtag #lokdonatie op sociale media.