Don't worry, be lazy! Het is internationale luilekker dag

10 augustus 2018

07u34 0 Fit & Gezond Het lijkt wel alsof er deze week om de haverklap een 'internationale dag van...' is. Eerst was er de bingewatcht of met vriendinnen urenlang wijntjes drinkt: lekkerlui zijn doet af en toe eens deugd. En sommige luie gewoontes zijn nog zo slecht niet. Het lijkt wel alsof er deze week om de haverklap een 'internationale dag van...' is. Eerst was er de kattendag , dan de dag van de boekenwurm en vandaag is het de international lazy day. Want of je nu in je eentje in de zetel ploft met een boek, met je lief series

Een warm bad nemen

We kennen het maar al te goed. Na een lange werkdag staat er nog een uurtje fitness op het programma, maar eigenlijk heb je veel meer zin om in een warm bad te kruipen en te relaxen. Op zich niets mis mee. Volgens wetenschappers aan de Universiteit van Loughborough helpt een warm bad om chronische ontstekingen, zoals die vaak aanwezig zijn bij ziektes als diabetes type II, af te weren. Én het zorgt er in principe voor dat je lichaamswarmte en de stofwisseling stijgt, waardoor je (in theorie) ook calorieën verbrandt. Even goed als dat uurtje in de fitness is het vast en zeker niet, maar ach, het kan alvast geen kwaad.

Uitslapen

Ben je van plan om dit weekend wat verloren slaap in te halen? Uitstekend plan. Het is niet alleen het ideale moment om je batterijen op te laden, maar enkele uurtjes extra in bed blijven liggen zal gezondheidsrisico's, die verbonden zijn aan een slaaptekort, net verkleinen. Dat hebben onderzoekers aan de universiteit van Stockholm, het Karolinska-instituut en het Stress Research Institute in Zweden aangetoond nadat ze 13 jaar lang de slaapgewoonten van 38.000 mensen analyseerden.

Brunchen

'Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag'. Het is ons met de paplepel ingegeven. Of het ook écht de belangrijkste maaltijd is, wordt ondertussen flink bediscussieerd, maar het is best oké om af en toe royaal te ontbijten. Dat beweren onderzoekers uit Londen en Amsterdam die de eetgewoonten van verschillende Europese landen in kaart hebben gebracht in het vakblad Proceedings of the Nutrition Society. Ze ontdekten dat 's ochtends uitgebreid en lang tafelen, helpt om je gewicht onder controle te houden. Waarschijnlijk omdat je voor de rest van de dag minder geneigd bent om te snoepen.

Digitale detox

Een heel weekend je laptop niet openklappen en je mailbox niet checken? Anno 2018 is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Toch is het een goed idee. Niet alleen helpt het je even te ontstressen, maar kans is groot dat je er maandag weer met goede moed invliegt. Wedden dat je plots nieuwe oplossingen ziet of dat die berg werk plots niet meer zo onoverkomelijk lijkt?

Bingewatchen

Toegegeven: elke avond Netflix opzetten, snacks erbij halen en voor de tv eten is niet meteen het recept voor een gezonde levensstijl. Maar hé, het is wel ontspannend, dus laat vandaag de dag zijn om met je liefste lief jullie favoriete serie uit te kijken. Volgens de Britse psychologe Sarah Gomillion kan samen films en series kijken zelfs een positieve invloed hebben op jullie relatie. Hoezo? Als er tijdens een reeks emoties, problemen of thema's terugkomen, zorgt dat voor heel wat gespreksstof binnen de relatie. En als koppel personages 'leren kennen' op het scherm, kan een compensatie vormen voor het eventuele gebrek aan gemeenschappelijke vrienden.