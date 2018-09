Dokter Google maakt u maar een beetje beter Ronald Meus

23 september 2018

14u06 0 Fit & Gezond Mensen die zelf online gaan zoeken naar de oorzaak van lichamelijke kwalen: het is een fenomeen dat al zo oud is als het internet zelf. Maar het wordt vandaag versterkt door de komst van mobiele technologie, gezondheidsapps en hartslagmeters in een wearable, die je fysieke conditie 'meetbaar' proberen te maken. Hoe gezond is het om zelf dokter te spelen met al die hulpmiddelen?

De klassieke internetdokters

Lijdt u onder een hikje of hebt u ergens huiduitslag? De beste manier om uzelf helemaal gek te maken is die symptomen invoeren op Google, en verder blijven zoeken tot u zichzelf hebt overtuigd dat u aan die éne heel zeldzame aandoening lijdt. Om maar te zeggen: gewoon naar de dokter gaan is altijd beter, want diens vermogen om symptomen te koppelen aan mogelijke aandoeningen is veel beter dan het uwe. U krijgt via het internet veel informatie aangereikt, maar u mist het inschattingsvermogen om daarmee om te gaan. Dat 'Dokter Internet-fenomeen' is bijna zo oud als het commerciële internet zelf: websites als het Amerikaanse WebMD bestaan al sinds 1996. Artsen hebben er altijd meewarig naar gekeken, maar vandaag liggen ze er niet meer zo wakker van dat u verkeerde informatie zou opgelepeld krijgen: het is alleen de volgende stap - dat u zichzelf te snel bang maakt - die ze zorgelijk vinden.

Wat is het nut?

Niks mis mee, maar niet overdrijven. Bij de minste twijfel een echte arts raadplegen.

