Dokter Google is een kwakzalver: deze straffe studies kloppen niet

04 september 2018

09u06

Mobiel bellen verlaagt de spermakwaliteit

Mannen die meer dan een uur per dag mobiel bellen, riskeren een verminderde spermakwaliteit en vruchtbaarheidsproblemen, zo zou blijken uit een Israëlische studie. Al is er meteen een maar: het gaat immers om een kleine studie (slechts 80 mannen werden bevraagd). Bovendien kampten de respondenten al met vruchtbaarheidsproblemen: ze werden gerekruteerd in een fertiliteitskliniek. Dat diegenen die meer dan een uur per dag bellen de laagste zaadcelconcentraties in het sperma hebben, kan toeval zijn. De studiegroep is namelijk te klein om uitspraken te doen, laat staan over de aard van het verband. Een ander zwak punt in de analyse is dat ze gebaseerd is op de geschatte tijd die mannen opgeven dat ze dagelijks mobiel bellen, wat niet helemaal betrouwbaar is. Overigens was een groot deel mannen met een lage concentratie zaadcellen ex-roker, wat het resultaat mogelijk beïnvloed kan hebben. Bovendien werd in de media vermeld dat mannen hun gsm best niet in hun broekzak dragen, terwijl de studie zelf geen enkel verschil ontdekte tussen mannen die hun smartphone in hun borstzak droegen en mannen die hem in hun broekzak staken.

Je mag maar twee tot drie eieren per week eten

In de nieuwe Britse aanbevelingen voor gezonde voeding is er geen beperking meer op het aantal eieren dat je mag eten. Bij de aanpassing van onze voedingsdriehoek blijft de aanbeveling om niet meer dan twee tot drie eieren per week te eten geldig. Hoeveel eieren mag je nu eigenlijk eten? Als je gezond ben, kan een dagelijks eitje bij het ontbijt geen kwaad, zo lezen we in 'Van chocolade word je slimmer...en andere gezondheidsmythes'. Eieren zouden een onterecht negatief imago hebben, benadrukken de auteurs. Voor gezonde personen zijn er dan ook geen redenen om het maximum van drie eieren per week te handhaven. Als onderdeel van een gezond voedingspatroon kunnen zij tot een eitje per dag eten zonder hun risico op hart- en vaatziekten te verhogen. Diabetespatiënten en personen met te veel cholesterol beperken zich best tot drie eieren per week.

Rode wijn gaat de veroudering tegen

Sommige mensen zijn dol op een glaasje rode wijn om zich te ontspannen. Maar naast de ontspannende werking heeft rode wijn ook voordelen voor je uiterlijk, zo wordt her en der beweerd. De antioxidanten erin gaan veroudering tegen, zeggen onderzoekers. Ze baseren zich daarvoor op een experiment met muizen. Het experiment focust zich vooral op resveratrol, een substantie die inderdaad in rode wijn terug te vinden is. In de proef met muizen bleek de stof de veroudering van spier- en zenuwcellen tegen te gaan. Maar: te mooi om waar te zijn, helaas. Om aan de dosis te geraken waarbij dit effect werd aangetoond bij muisjes, zou je als mens dagelijks minstens 2000 liter rode wijn moeten drinken. Niet bepaald anti-aging, wél dodelijk.

Vier koppen thee per dag beschermen je tegen dementie

Tea time, want wie dagelijks thee drinkt, beschermt zijn brein tegen cognitief verval. Dat blijkt uit een Signaporese studie. De analyse blijkt echter gebaseerd op slechts 72 personen die tekenen van dementie vertoonden. Eigenaardig is ook dat het gunstig effect enkel bij drie tot vier koppen thee per dag voorkwam, en helemaal niet bij vijf koppen of meer. De onderzoekers hielden wel rekening met diverse beïnvloedende factoren, maar waarschijnlijk spelen nog andere onbekende parameters mee. Dat het effect enkel zou opgaan voor vrouwen en voor diegenen die genetisch een hoger risico lopen op dementie doet al helemaal de wenkbrauwen fronsen. De studie laat dan ook niet toe uitspraken te doen over het verband tussen thee en dementie. Wie iets wil doen aan het risico op dementie kan beter focussen op gezonde voeding, voldoende beweging en een gezond gewicht.

Van chocolade word je slimmer

Goed nieuwe voor alle 'chocoholics': af en toe een reep chocolade, een chocolademuffin of een chocoladetaart eten kan geen kwaad. Volgens Amerikaanse onderzoekers zouden we er zelfs slimmer van worden.

Driewerf hoera! Of toch niet... Studies die een gunstig effect suggereren van chocolade doen het altijd goed in de media, maar zijn vaak erg ongenuanceerd. In werkelijkheid heeft dit onderzoek van ook weinig om het lijf : wat voor chocolade zou je moeten eten? En vooral, hoeveel moet je ervan eten? De studie kan helemaal niet aantonen dat de betere scores die proefpersonen die chocolade aten op cognitieve tests behaalden het gevolg zijn van de chocoladeconsumptie. Hoeveel beter deze scores waren, is evenmin duidelijk. Toch is er een klein lichtpuntje: het is evenwel niet uitgesloten dat de flavanolen die in chocolade zitten gunstige effecten hebben op het brein, zoals in heel wat onderzoeken gesuggereerd wordt. Helaas bestaat er over het mogelijke mechanisme grote onduidelijkheid. Het enige dat we zeker weten over chocolade is dat het veel suikers en vetten bevat en een echte caloriebom is.

