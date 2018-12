Dokter Google biedt nu ook therapie, is dat een goed idee? Online zelfhulpprogramma’s moeten de Vlaming mentaal fitter maken Eline Van Lancker

27 december 2018

14u48

Bron: DM 0 Fit & Gezond Zelf meester worden over de meting én het herstel van je mentale problemen? Het klinkt als een dubieus verkooppraatje, maar is wel degelijk het doel van steeds meer publieke therapiesites. Maar zijn we daar ook effectief mee geholpen?

We leven in bijzondere tijden. Alpacatherapie is echt een ding, keramiekcursussen zijn volzet vanwege hun rustgevend potentieel en aquariums worden geboost als antidepressivum 2.0. Online zegevieren allerlei goeroes met opruimchallenges en soul journeys, en werden zelftests bijna synoniem voor diagnose. Quatsch of niet, dat laten we even terzijde. Maar duidelijk is dat de Belg koortsachtig op zoek is naar hulp bij zijn kronkels en krochten.



Dat hoeft niet te verbazen: volgens een studie uit 2013 is de kans één op de vier dat ook u niet goed in uw vel zit. En als we de verwachtingen mogen geloven, schetst de komende studie van 2018 zelfs nog een somberder beeld.

