Doet mondwater meer kwaad dan goed? TVM

21 juli 2018

09u11

Bron: Well and Good/De Morgen 0 Fit & Gezond Mondspoelmiddelen worden aangeprezen als noodzakelijk om echt alle bacteriën uit je mond weg te spoelen. Je zou er gaatjes en tandplak mee voorkomen en je krijgt er nog een frisse adem bovenop. Toch is er steeds meer tegenstand. Er wordt zelfs gezegd dat je er mondkanker van kunt krijgen. Hoe zit het nu?

Lance Vernon, professor tandheelkunde aan de Case Western Reserve University School of Dental Medicine, vertelt dat je mond spoelen met mondwater van ondergeschikt belang is in vergelijking met je tanden poetsen, flossen en regelmatig naar de tandarts gaan. Hij stelt zelfs dat je tanden voor amper 5 seconden poetsen al effectiever is dan je mond spoelen. Maar het probleem ligt volgens hem vooral bij mensen die te lui zijn om hun tanden te poetsen en denken dat even spoelen een waardig alternatief is. En dat is het dus niet, benadrukt hij.

Mondhygiënist en onderzoeker Dagmar Else Slot (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) ziet echter wel voordelen in het spoelen met mondwater. Uit talloze studies blijkt dat mensen die poetsen én spoelen met ingrediënten als chloorhexidine, essentiële oliën en cetylpyridinium in vergelijking met alleen poetsen minder last hebben van tandplakgroei en ontstoken tandvlees, vertelt hij.

Mondkanker

En wat dan met die geruchten over mondkanker die veroorzaakt zou worden door de alcohol in mondwater? Italiaanse onderzoekers vonden er geen bewijs voor toen ze in 2012 diverse studies naar de relatie tussen mondwater en mondkanker naast elkaar legden. Een Europese studie onder bijna 4.000 mensen vond later wel een verhoogd risico op mondkanker bij minstens drie keer per dag spoelen. Maar dat is érg veel, stelt Slot. "Bijsluiters raden maximaal een à twee keer per dag aan. Wat wel blijkt uit de literatuur: wie vaker spoelt, doet dat wellicht omdat hij erg uit zijn mond ruikt. Daar kan een gezondheidsprobleem als mondkanker aan ten grondslag liggen."

Misschien is het dus omgekeerd: dat mensen die veel mondwater gebruikten zonder het te weten al kankersymptomen hadden. Of dat ze de geur probeerden te verbergen van risicogedrag als roken of alcohol drinken. Slot: "De onderzoekers vroegen ook niet specifiek of de gebruikte spoelmiddelen alcohol bevatten." Er bestaan ook mondwaters zónder alcohol.

Conclusie

Voor mensen met een normaal gebit is mondwater niet noodzakelijk, maar het heeft wel degelijk zijn voordelen. Tenzij je er mee overdrijft, zijn er zover de wetenschap weet, geen nadelen aan verbonden.