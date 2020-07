Doe jij push-ups altijd al verkeerd? Fitnessgoeroe onthult de correcte manier Stéphanie Verzelen

16 juli 2020

15u06 2 Fit & Gezond Het is een work-outklassieker, de push-up. Maar wel een uitdagende. En blijkbaar doen velen van ons hem ook verkeerd, beweert de Australische fitnessgoeroe Sam Wood, met mogelijks pijnlijke gevolgen voor ons lichaam. Hij legt uit wat wel de correcte manier is.

Sterf jij ook altijd een beetje wanneer je work-out push-ups bevat? Het lijkt een simpele beweging, maar in werkelijkheid stelt hij je arm-, schouders- en buikspieren stevig op de proef. Als je de beweging juist uitvoert, tenminste. En volgens fitnessgoeroe Sam Wood knelt daar het schoentje bij veel mensen.

(Lees verder onder de foto.)

In een interview met het Australische News.com.au vertelt de sporter dat de push-up complexer is dan we denken. “De grootste fout die mensen maken? Ze proberen een beweging te maken waarvoor ze nog niet sterk genoeg zijn”, zegt Wood. “Push-ups op de vloer doen, steunend op je tenen, voor je daar voldoende kracht voor hebt, loopt zelden goed af. Je zet je schouders onder druk en neemt een verkeerde houding aan: gezond is het niet.”

Van hoog naar lager

Hoe je het dan moet aanpakken als je als rookie toch push-ups wil doen? Het klassieke advies luidt: steun op je knieën in plaats van op je voeten. Maar ook daar is Wood het niet mee eens. “Die positie laat je toe om je kont te hoog in de lucht te houden en je buikspieren niet ten volle te gebruiken, waardoor je opnieuw te veel druk op je schouders legt”, zegt de fitnessgoeroe.

Hij raadt aan om push-ups toch op je tenen te doen, maar in een makkelijkere positie te starten. Oefen push-ups bijvoorbeeld eerst met je handen op het keukenwerkblad, tot je voelt dat je buikspieren sterker zijn en je lichaam de beweging begrijpt. Daarna kan je op een lager – en moeilijker – niveau overschakelen: plaats je handen bijvoorbeeld op de sofa of de salontafel. Voel je dat dat goed lukt, dan kan je push-ups op de grond gaan doen. Oefen dus op verschillende hoogtes, steeds dichter naar de grond toe, naargelang de kracht van je lichaam.