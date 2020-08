Doe het niet naakt, neem geen koude douche: experte geeft tips om beter te slapen tijdens hittegolf

Zorgen zomerse hittedagen voor meer slapeloze nachten bij je? Voor wie vannacht toch een oog dicht wil doen, zochten we samen met psychologe en slaapexperte Annelies Smolders van starttosleep.be uit welke trucjes wel en niet werken tijdens zwoele, warme nachten. “Seks is voor mannen alvast een zeer goed slaapmiddel. Maar helaas is het dat voor vrouwen niet altijd.”

Fit & Gezond Zorgen zomerse hittedagen voor meer slapeloze nachten bij je? Voor wie vannacht toch een oog dicht wil doen, zochten we samen met psychologe en slaapexperte Annelies Smolders van starttosleep.be uit welke trucjes wel en niet werken tijdens zwoele, warme nachten. “Seks is voor mannen alvast een zeer goed slaapmiddel. Maar helaas is het dat voor vrouwen niet altijd.”

Dat hoge temperaturen onze nachtrust kunnen verstoren of zelfs tot slapeloze nachten kunnen leiden, is heel logisch. “Onze slaap en onze lichaamstemperatuur worden allebei geregeld door onze biologische klok”, zegt Annelies Smolders. “Tegen de avond koelt ons lichaam af, waardoor we slaperig worden. Maar de hitte stuurt die natuurlijke thermostatische regeling in de war.” Wie al enkele slapeloze nachten door de hitte achter de rug heeft, heeft wellicht al verschillende ‘afkoeltrucjes’ toegepast. Maar die werken niet allemaal. Integendeel zelfs, sommige kunnen de nachtrust net nog meer verstoren.

Een koude douche voor bedtijd - NEE!

“Een koude douche heeft net een averechts effect. Ons lichaam schrikt van die koude waterstralen waardoor de bloedvaten sluiten. Hierdoor kan de warmte in je lichaam, dat al een hogere temperatuur heeft door de hitte, niet meer weg. Je lichaam moet ’s avonds kunnen afkoelen om slaperig te worden. Een warme douche is dus ook geen goed idee. Wie voor het slapengaan een douche wil nemen, kiest het best voor een lauwwarme waterstraal.”

Een te koude airco is ongezond, kan je wakker houden en/of er zelfs voor zorgen dat je de volgende dag ziek opstaat

Een ventilator op de slaapkamer - JA!

“Een ventilator op de slaapkamer kan zeker helpen. Zet die voor een open raam zodat hij de koelere buitenlucht naar binnen kan blazen. Ik vind een ventilator op de slaapkamer tijdens de zomermaanden handig omdat die ook de muggen weghoudt. Die houden niet van luchtcirculatie.”

De airco op de laagste temperatuur - NEE!

“Een airco te koud zetten, is geen goed idee. Je stelt de temperatuur van de airco het best 6 tot 8 graden lager in dan de buitentemperatuur. Op hotel in een warm land stel ik de airco in op 24°C. Een te koude airco is ongezond, kan je wakker houden en/of er zelfs voor zorgen dat je de volgende dag ziek opstaat.”

Een nat washandje of bedkruik met ijswater - SOMS!

“Een beetje verkoeling kan eventueel helpen tijdens een hitteperiode. Maar als de hulpmiddelen te koud zijn, kunnen die onaangenaam zijn. Hulpmiddelen om koel te blijven, vind ik geen aanrader. Je bent die dingen niet gewend waardoor ze je nachtrust kunnen verstoren. Wat wel helpt, is handen, voeten en hoofdkruin onbedekt laten. Die lichaamsdelen regelen je temperatuur het best.”

Katoenen beddengoed - JA!

“In beddengoed van natuurlijke, ademende stoffen zweet je minder en slaap je dus beter. Veel mensen hebben een matrasbeschermer waarin synthetische materialen of plastic verwerkt is, maar daardoor kan niet alleen je matras niet ademen maar ook je lichaam. Om niet te ‘oververhitten’ tijdens de nacht is het belangrijk dat je lichaam kan transpireren.”

Naakt slapen - NEE!

“Wie nooit naakt slaapt, doet dat beter ook niet tijdens een hittegolf. Je lichaam is dat niet gewend en is verknocht aan je bedrituelen. Wat wel kan helpen, is je nachtkleedje vervangen door een katoenen topje om een frisser gevoel te hebben en je dekbed ruilen voor een laken. Zelfs al is het warm ‘s nachts, het is heel normaal dat je het op een gegeven moment toch koud krijgt. De meeste mensen liggen graag onder iets.”

Niet alleen bij een hittegolf, maar ook bij normale temperaturen is het een goed idee om te slapen met open ramen en deuren

Ramen en deuren wagenwijd open - JA!

“Niet alleen bij een hittegolf, maar ook bij normale temperaturen is het een goed idee om te slapen met open ramen en deuren. Dat zorgt voor een goede luchtcirculatie. Een koele ‘wind’ helpt om in slaap te vallen.”

Alleen slapen - JA!

“Alles wat er naast je ligt en kan bewegen, kan jouw slaap verstoren. Wie onrustig slaapt door de hoge temperaturen kan dus eventueel wel een betere nachtrust hebben door alleen onder de wol te kruipen.”

Vrijen - JA, voor mannen!

“Mannen vallen doorgaans als een blok in slaap na een vrijpartij. Seks is voor hen een zeer goed slaapmiddel. Maar helaas is het dat voor vrouwen niet altijd: het maakt hen net wakkerder.”

Buiten slapen - JA!

“Buiten slapen is een heel prettige ervaring en zorgt zelfs bij de meest onrustige slapers voor een goede nachtrust. Zelf heb ik eens een maand lang mijn matras buiten gelegd. Zalig was dat. Ook in een tent slapen, kan helpen. Gek genoeg hebben mensen minder last van nachtlawaai in een tent dan wanneer ze in hun bed zouden liggen. Buiten slapen heeft een rustgevend effect dat ik iedereen kan aanraden.”

Een frisse pint voor bedtijd - NEE!

“Een frisse pint kan je misschien helpen om vlotter in slaap te vallen, maar de kans is groot dat je in het midden van de nacht wakker wordt. Alcohol nuttigen voor bedtijd is nooit een goed idee omdat je daardoor minder diep slaapt, wat een negatief effect heeft op de kwaliteit van je nachtrust.”

Slaap is een optelsom: ’s nachts wat minder slapen en overdag een dutje doen of een siësta houden, kan ervoor zorgen dat je alsnog voldoende slaap hebt

Een middagdutje - JA!

“Op zich hoeft het geen probleem te zijn dat je minder goed of minder lang slaapt tijdens een hittegolf. Hierdoor bouw je geen slaapproblemen of een slaaptekort op. Dankzij de overvloed aan licht tijdens de zomer blijf je vanzelf wakker de dag erna. Voel je je toch moe, dan kan een middagdutje helpen. Slaap is een optelsom: ’s nachts wat minder slapen en overdag een dutje doen of een siësta houden, kan ervoor zorgen dat je alsnog voldoende slaap hebt. Hou er wel rekening mee dat als je overdag één of meer dutjes doet, je ’s avonds sowieso minder geneigd zal zijn om op je gebruikelijk slaapuur in te dutten.”

Later naar bed - JA!

“Een uurtje later naar bed gaan, kan zeker geen kwaad. Door wat later te gaan slapen, bouw je een slaapschuld op waardoor je makkelijker in slaap valt. Wat je zeker niet moet doen, is op tijd tussen de lakens kruipen met het idee ‘ik zal toch niet kunnen slapen door de hitte’. Dan lukt het inderdaad niet. Zorg ervoor dat je ontspannen bent door wat langer in de tuin of op je terras te zitten. Hoe meer ontspannen je bent, hoe beter je in slaap kan vallen.”

Meer slaaptips vind je op www.starttosleep.be.

Wapen je tegen de hittegolf. Lees nog meer adviezen van experts in dit dossier.

Lees ook:

Hoe krijg je je woning toch koel tijdens de hittegolf? En kan het te warm zijn om te telewerken? (+)

Een kopje koffie en niet te veel zout: wat je volgens voedingsdeskundige Sanne Mouha het best eet en drinkt in de hitte (+)

Is airco in de slaapkamer een goed idee? En kan je er ziek van worden? Longarts geeft advies (+)