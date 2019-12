Dit zijn de meest gegoogelde gezondheidsvragen van 2019

Anno 2019 was Dr. Google populairder dan ooit. Van "Hoelang duurt de griep?" tot "Wat is het ketodieet?": voor bijna elke gezondheidsvraag werd de hulp van de populaire zoekmachine ingeschakeld. Dit zijn alvast de meest gegoogelde vragen van 2019, mét antwoord.

1. Hoe verlaag ik mijn bloeddruk?

Naar schatting lijden 2 miljoen Belgen aan een verhoogde bloeddruk, al is een kwart tot de helft zich daar niet van bewust. Maar een verhoogde bloeddruk kan verschillende complicaties veroorzaken. “Er kan slagaderverkalking ontstaan, met vernauwingen tot gevolg. Als die ter hoogte van de kransslagader plaatsvinden, kan dat aanleiding geven tot een hartinfarct. Een vernauwing van de halsslagader kan dan weer leiden tot beroertes en ook de slagaders van organen zoals de darmen of nieren kunnen aangetast worden. Daarnaast ontwikkelen sommige patiënten door de vernauwing van de slagaders de zogenaamde ‘etalage-benen’, waarbij ze pijn krijgen tijdens het stappen”, vertelt professor Erik Debing, diensthoofd vaatheelkunde in het centrum voor hart- en vaatziekten van het UZ Brussel.

Daarom is het belangrijk om je bloeddruk onder te controle te houden en dat kan je volgens Debing grotendeels zelf doen. “De beste manier om je bloeddruk onder controle te houden, is door zo veel mogelijk stress uit je leven te bannen. Als je agenda bomvol zit en je altijd achter alles aan moet rennen, zal je bloeddruk tijdens de werkuren voortdurend te hoog zijn. Probeer ook zo veel mogelijk discussies uit de weg te gaan en je niet om de haverklap boos te maken. Streef daarnaast een zo gezond mogelijke levensstijl na. Dat betekent: niet roken, voldoende beweging en een gezond en gevarieerd voedingspatroon met niet te veel zout. Als je bloeddruk ondanks die maatregelen toch nog te hoog is, moet er medicatie opgestart worden.”

2. Wat is het ketodieet?

Dat deze vraag in het lijstje voorkomt, zal je waarschijnlijk niet verbazen. Het ketodieet moet immers zowat dé grootste wellnesstrend geweest zijn van het jaar. Maar wat hield het populaire dieet ook alweer in? “Bij het ketodieet worden koolhydraten zoveel mogelijk geschrapt. Een beperkt aantal eiwitten, groenten en vooral gezonde vetten mag je dan weer wel eten. Daardoor gaat je lever ketonen produceren en spreek je je vetreserves aan in plaats van dat je koolhydraten en eiwitten gaat verbranden”, vertelt Sandra Bekkari.

3. Hoelang duurt de griep?

“Met een griep voel je je echt behoorlijk ziek”, steekt pneumologe Annelies Janssens van wal. “Je hebt niet alleen last van de gewone verkoudheidssymptomen zoals neusloop, hoesten en keelpijn, vaak is er ook sprake van koorts en spierpijn. Meestal ben je een week echt ziek en soms duurt het weken voor je weer helemaal de oude bent.”

4. Hoe kan ik mijn cholesterol verlagen?

“Het woord cholesterol krijgt vaak een negatieve connotatie”, vertelt dokter Dirk Devroey, specialist huisartsgeneeskunde aan de VUB. We denken dan algauw aan hart- en vaatziekten. “Toch heb je ook cholesterol nodig. Je lichaam gebruikt die vetstof namelijk om cellen, hormonen, vitamine D en galzuren aan te maken. Maar er moet wel altijd een onderscheid gemaakt worden tussen HDL of goede cholesterol en LDL of slechte cholesterol. De goede cholesterol mag hoog zijn en zal je net beschermen. Je slechte cholesterolgehalte kan dan weer beter aan de lage kant blijven. Je totale cholesterolgehalte zegt dus eigenlijk weinig over je cardiovasculaire risico, omdat het de som is van je goede en slechte cholesterol.”

“Een verhoogde slechte cholesterol merk je lichamelijk niet meteen op. Als je jaren met een te hoge slechte cholesterol rondloopt, dan hoopt de stof zich op in de vaatwand, waardoor bloedvaten vernauwen en dichtslibben. Het gevolg is dat er te weinig bloed door de aderen stroomt en er te weinig zuurstof naar de organen getransporteerd wordt. Als je cholesterolgehalte al een tijdje te hoog is en de aderverkalking al in een te ver gevorderd stadium zit, treden er wel herkenbare gezondheidsklachten op. Zo kan pijn in de kuiten tijdens het lopen wijzen op aderverkalking in de benen. Drukkende pijn in de borstkas tijdens inspanningen kan duiden op aderverkalking ter hoogte van het hart. Als het zuurstoftekort lang aanhoudt, volgt een hartinfarct.”

“Als er sprake is van aderverkalking in de hersenen, dan is een herseninfarct soms onvermijdelijk, met verlammingsverschijnselen tot gevolg. Het is dan ook erg belangrijk om je cholesterolgehalte goed in de gaten te houden. Ik raad daarom aan om vanaf de leeftijd van 50 jaar elke 5 jaar, en vanaf je 65ste elk jaar je cholesterol te laten meten. Zorg daarnaast dat je voldoende beweegt, gezond en evenwichtig eet, niet rookt en stress vermijdt, om je cholesterol zo goed mogelijk onder controle te houden. Medicatie om je cholesterol te verlagen, wordt pas voorgeschreven als die aanpassingen te weinig effect hebben.”

5. Hoeveel calorieën zou ik per dag moeten eten?

De Hoge Gezondheidsraad zegt dat gezonde mannen gemiddeld 2.500 kilocalorieën per dag nodig hebben, vrouwen ongeveer 2.000. Maar uiteraard hangt je energiebehoefte ook af van je verbruik. Zo zal een sportman veel meer calorieën moeten opnemen dan bijvoorbeeld iemand met een bureaujob of die nooit uit z’n luie zetel komt.