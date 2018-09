Dit zijn de beste loopsteden voor sportieve reizigers Margo Verhasselt

16 september 2018

09u27

Bron: GQ 2 Fit & Gezond Sportieve vakanties zijn steeds meer in trek. Van skiën tot heuse yoga-vakanties: mensen nemen alsmaar vaker hun sportkleding mee op reis en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Voor de lopers onder ons, zijn dit de leukste steden om te lopen. Alsjeblieft, dankjewel.

Een mooi uitzicht, een geweldig parcours en nog heel wat andere dingen om je gelukkig te houden wanneer je je loopschoenen aantrekt. Lopen door een nieuwe stad is een van de beste manieren om de stad te ontdekken. Je doet meer dan de doorsnee toerist en ontdekt leukere plaatsen dan met de auto of bus.

Tokio

De goed georganiseerde metro in Tokio brengt je naar waar je moet zijn. Er zijn lockers aan het station waar je je sleutels, portefeuille en eventueel kleren kunt achterlaten. Het voetpad rondom het keizerlijk paleis is een van de meest centrale en populaire plaatsen in Tokio waar veel lopers samenkomen. De ronde kruist nooit met straten en is ongeveer 5 km lang.

Wanneer je best loopt in Tokio: van oktober tot mei.

Dubai

'Goed zot!' Horen we je al denken. Maar wacht even. Er zijn verschillende mooie wegen die daarnaast ook nog eens goed onderhouden zijn. Dubai is een droombestemming voor lopers. Al ga je natuurlijk best niet in de zomer een marathon lopen. Aan het stand ligt een 14 km lang parcours dat speciaal voor lopers ontworpen werd. Je hebt zicht op het strand en de iconische Burj Al Arab.

Wanneer loop je best in Dubai? November tot april.

Parijs

Parijs is niet alleen de stad van de liefde. Ook van de lopers. De ideale plek om een toertje te joggen in de Franse hoofdstad? Naast de Seine. Je loopt langs de Notre Dame, de Eiffeltoren en Le Jardin des Tuileries. Wil je meer heuvels? Trek dan richting het noorden van Parijs en zoek de Sacre Coeur op.

Wanneer lopen in Parijs? Best niet in de wintermaanden.

New York

Lopen in New York gaat verder dan het typische toertje in Central Park (al mag dat niet ontbreken). New York is een geweldige stad om te lopen. Er zijn verschillende verborgen parken, wegen en bruggen op alle plaatsen van het eiland. Een goede tip: pas ook je playlist aan als je in the Big Apple loopt. Jay Z is bijvoorbeeld een goede keuze voor 'the city that never sleeps'.

Lopen in New York? Dat doe je best niet in de winter.

Vancouver

Met de prachtige natuur is het geen wonder dat Canada een van de meest geïnstagramde plekken op aarde is. Vancouver heeft heel wat prachtige natuur te bieden, en dat op wandelafstand van het stedelijke comfort. De prachtige bergen en paden langs de kust toveren Vancouver om tot een waar lopers-paradijs. De mooiste route bij uitstek? Dat is die door Stanley Park.

Je hart verliezen aan Vancouver? Van maart tot oktober zijn de omstandigheden ideaal.