Dit zijn de beste én slechtste drankjes voor je tanden Goed Gevoel

24 april 2018

09u44 0 Fit & Gezond Of je nu lijdt aan gevoelige tanden of je wil gewoon een wittere glimlach, deze drankjes drink en vermijd je het best.

De beste:

1. Melk

Door de grote hoeveelheid calcium en vitamine D houdt melk je tanden gezond en sterk. Melk bevat ook het eiwit caseïne dat een beschermend laagje vormt op het glazuur van je tanden om verval te voorkomen.

2. Mineraalwater

Mineraalwater bevat, zoals de naam al doet vermoeden, veel mineralen en ook calciumfosfaat. Die stoffen helpen bij het opbouwen van je tandglazuur waardoor je sterkere tanden krijgt.

De slechtste:

1. Koffie en zwarte thee

Hoe donkerder je drankje, hoe meer vlekken er kunnen ontstaan op je tanden. Probeer daarom deze cafeïnehoudende dranken zoveel mogelijk te vermijden of kies voor een thee in een lichtere kleur.

2. Frisdrank

Ook frisdrank is nefast voor je gebit. De suikers in die drankjes worden omgezet in zuren die je glazuur verweken en je tanden zo nog vatbaarder maken voor invloeden van buitenaf.

3. Vruchtensappen

Net zoals frisdrank zijn citrusvruchten zoals sinaasappels en limoen zijn na verloop van tijd een aanslag op je tanden omdat ze erg zuur zijn en je tandglazuur aantasten. Drink het sap ervan dus met mate!

4. Rode wijn

Ook rode wijn vormt op termijn een gekleurd laagje op je tanden. Kies je dan het best voor een witte wijn? Blijkbaar niet, want witte wijn mag dan wel minder vlekken achterlaten, hij is nog altijd erg zuur waardoor hij je tanden aantast. Maar we hebben ook goed nieuws, en zeker voor de kaas- en wijnavondliefhebbers onder ons. Als je je geliefkoosde drankje niet voorgoed aan de kant kan laten staan, eet er dan een stukje kaas bij. Kaas vormt namelijk een natuurlijke bescherming tegen tanderosie waardoor hij het ontstaan van cariës remt.